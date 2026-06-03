El "Efecto Payne" llega a Google: El buscador rinde tributo al neozelandés

La historia del jugador de Nueva Zelanda, Tim Payne, se ha convertido en un fenómeno global y el jugador del Wellington Phoenix que, hasta hace unos días, vivía en el anonimato internacional vive una fama mundial que ya llegó hasta el buscador número uno del mundo: Google.

Payne jugará junto a Nueva Zelanda contra Irán, Egipto y Bélgica en el grupo G, pero su fama ya ha crecido a tal nivel que incluso el más reciente partido de entrenamiento del equipo contra Haití, mismo que perdieron los de Oceanía por 4-0, fue transmitido en una importante plataforma de streaming, todo para darle seguimiento al neozelandés.

El futbolista se convirtió en un fenómeno viral global debido a un reto lanzado por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como "Scarso". El creador de contenido se propuso la tarea de buscar al jugador "menos famoso" de la justa mundialista para transformarlo en una celebridad. El elegido fue Payne, quien contaba con apenas 4,700 seguidores en Instagram, pero ahora cuenta con millones de seguidores.

El "Efecto Payne" en Google: El interactivo guiño del buscador

El furor por el neozelandés escaló a tal nivel que el gigante tecnológico Google decidió sumarse a la tendencia de una forma interactiva. A partir de hoy, los usuarios que ingresan el nombre del futbolista en el motor de búsqueda se encuentran con un easter egg al momento de iniciar la búsqueda.

Al realizar la consulta, la plataforma despliega un círculo interactivo que contabiliza los "Me gusta" que el jugador ha recibido en la red, acompañado de un balón y la etiqueta "El Protagonista".

Pero además, se activa otro secreto cuando los usuarios le dan click a uno de los elementos de la animación llenando de pelotas la pantalla.

Google ha hecho esas mismas interacciones con otros hechos históricos o artistas reconocidos, pero ahora se han unido a la tendencia de Payne a tan solo unos días del arranque del Mundial 2026.