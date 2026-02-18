COM y COI, unidos en beneficio del deporte mexicano

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá Izguerra, sostuvo una reunión con la titular del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry, en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, donde expuso la situación que enfrenta el deporte mexicano, particularmente en materia de federaciones, financiamiento y desarrollo de atletas.

A su regreso a México, en el marco de la firma de convenio y en entrevista, la dirigente explicó que el encuentro se dio durante un almuerzo con presidentes de comités olímpicos nacionales, donde México presentó formalmente sus inquietudes.

“Tuve la oportunidad de platicar con la presidenta, lo cual agradezco muchísimo. Estuvimos en un almuerzo diferentes presidentes de comités olímpicos y platiqué con ella temas de intervención en federaciones y el tema de los recursos. Le dijimos que nosotros estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo por tener patrocinadores, pero que era importante revisar el modelo”, señaló.

Alcalá explicó que uno de los principales puntos fue la intervención de organismos internacionales en federaciones nacionales, situación que, aseguró, ha afectado su funcionamiento.

Le expresamos lo que hemos estado viviendo desde hace 10 años, que ha sido un debate muy fuerte y que en lugar de ayudar a que tengan una mejor gobernanza, esto ha complicado el destino y el desarrollo de las federaciones”, afirmó.

Alcalá y Coventry reunidas en Milano Cortina 2026. Instagram: @maryjose_alcala

La presidenta del organismo olímpico mexicano destacó que la titular del COI mostró apertura y disposición para atender los planteamientos de México.

“Fuimos escuchados, analizados, nos pidieron todos los elementos y eso es muy importante. Vi una presidenta firme, dinámica, sin miedo a decir esto no funciona y hay que quitarlo, pero también muy empática con México”, dijo.

Asimismo, Alcalá subrayó que el Comité Olímpico Mexicano trabaja en un proceso de modernización y diversificación de recursos, ante los cambios en el sistema deportivo nacional.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por conseguir patrocinadores. El sistema deportivo de México está cambiando y todos tenemos que aportar. Ya no es responsabilidad de una sola institución, ahora somos varios los que estamos sumando para tener mejores resultados”, explicó.

La dirigente confió en que el diálogo con el Comité Olímpico Internacional permita fortalecer al deporte mexicano rumbo a los próximos ciclos olímpicos, en un contexto donde el nivel competitivo mundial continúa en ascenso.

“Queremos trabajar muy de la mano con el Comité Olímpico Internacional. El objetivo es tener mejores condiciones para nuestros atletas y que México siga creciendo en el movimiento olímpico”, finalizó.