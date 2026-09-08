Omar Govea no oculta su amor por Chivas: "Me volví un aficionado más"

Bajo el mando de Gabriel Milito, las Chivas han tomado un nivel excepcional. Además de mejorar en la parte colectiva, muchos jugadores han mostrado un mejor nivel, en comparación a torneos anteriores.

Uno de ellos ha sido Omar Govea. El mediocampista fue muy criticado por la afición rojiblanca, sin embargo, con Milito ha elevado mucho su nivel de juego, siendo uno de los titulares inamovibles del Rebaño.

Omar Govea, jugador de Chivas MEXSPORT

Omar Govea confiesa su amor por Chivas

Ahora, con el estratega argentino, Govea ha sido uno de los consentidos por los chivahermanos y ese cariño lo ha visto reflejado

Pese a que había rumores sobre una posible salida en este mercado de pases, Omar reveló que estar en Chivas, ha sido lo mejor que le ha pasado.

Me volví un aficionado más, amo estar en Chivas. Si bien no tuve un inicio como yo me visualizaba, las cosas ahora cambiaron”, afirmó.

De igual manera, Govea alabo a Gabriel Milito y refirió que la manera de juego ha elevado sus condiciones dentro del campo.

El estilo de juego empata mucho con mi estilo de juego y eso es lo que nos ha hecho brillar”, finalizó.

Con el entrenador argentino, Omar Govea ha disputado un total de 28 partidos, de los cuales 27 ha sido como titular, número que reflejan que Milito también confía en el mexicano.

¿Cuál es el siguiente partido de Chivas?

La jornada 8 del Apertura 2026 traerá la primera prueba de fuego para el Guadalajara, ya que recibirá en el Estadio Akron a los Pumas.

Un partido que puede ser muy decisivo en las aspiraciones del Rebaño. Además, el encuentro tendrá un sabor más especial ya que la perla tapatía recibirá a dos exchivas: Uriel Antuna y César Huerta.

El Guadalajara, de momento, se coloca en el segundo lugar de la tabla general con 12 puntos, los mismos que el América, sin embargo, los azulcremas tienen un partido menos.