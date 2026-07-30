México vence a Venezuela con sufrimiento en su debut de los Juegos Centroamericanos

La Selección Mexicana tuvo que esperar hasta el minuto 87 para hacer valer la superioridad numérica y derrotar 1-0 a Venezuela en su presentación dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La expulsión de Marcos Maitán hacía pensar en un debut cómodo para el equipo dirigido por Eduardo Arce. A pesar de que el Tricolor tuvo el balón la mayor parte del partido, careció de ideas para transformar la posesión en oportunidades de gol.

El partido fue espeso, tedioso y disputado principalmente en el mediocampo, con muy pocas emociones en ambas áreas. México movió la pelota de un lado a otro, aunque sin encontrar espacios ni generar el desequilibrio esperado con jugadores como Mateo Levy o Tahiel Jiménez.

Venezuela entendió el partido pese a la inferioridad numérica, cerró filas y sostuvo el empate con orden y disciplina hasta que bajó los brazos en la recta final.

El conjunto mexicano, llamado a ser uno de los grandes protagonistas del torneo, quedó lejos de la versión que suele mostrar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Cuando parecía que el estreno terminaría con más dudas, apareció Joaquín Moxica al minuto 87 para romper el muro venezolano y destrabar un partido que se había complicado más de la cuenta. El gol alivió el resultado, aunque no borró la discreta actuación del conjunto mexicano.

Eduardo Arce persigue un bicampeonato que el futbol mexicano no logra desde hace 88 años, cuando conquistó de manera consecutiva las ediciones de San Salvador 1935 y Ciudad de Panamá 1938.

La siguiente oportunidad para afianzarse llegará frente a República Dominicana. Más allá de sumar tres puntos, México necesitará ofrecer una actuación con mayor creatividad, profundidad y contundencia si quiere sostener su candidatura al oro centroamericano.