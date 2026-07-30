La Kings World Cup Clubs 2026 ya conoce a los ocho equipos que pelearán por el título. La ronda de repechaje concluyó este jueves con cuatro partidos que definieron a los últimos clasificados a los cuartos de final y dejaron a otros cuatro clubes eliminados del torneo.

Alpak, Atlético Parceros, Desimpain y Los Troncos lograron superar sus respectivos compromisos para mantenerse con vida en la competencia. Los cuatro encuentros se disputaron en la Kings League Arena de Italia y definieron los enfrentamientos de la siguiente ronda, que se jugará este mismo viernes.

Alpak remonta y elimina a FWZ

El campeón de la Kings League Italia consiguió una remontada para imponerse a FWZ, subcampeón de la Kings League MENA, y asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo.

FWZ tomó ventaja durante la primera parte gracias a un gol de su portero, Juan Camilo Mena. Más adelante, al minuto 22, Johnata Baton amplió la diferencia para colocar el 2-0.

En el penal presidente, Frenezy convirtió para Alpak, mientras que Musaed Al Fawzan no logró marcar para FWZ.

Christian Ronchi inició la reacción italiana con el descuento y posteriormente volvió a aparecer para empatar el encuentro. Más adelante, un gol doble del propio Ronchi colocó el 4-2 para Alpak. Léo "Gol" descontó mediante un shootout para FWZ, aunque Paolo Scienza marcó el tanto definitivo que aseguró la clasificación del conjunto italiano.

Atlético Parceros firma otra remontada

Atlético Parceros también tuvo que venir de atrás para eliminar a No Rules y avanzar a los cuartos de final.

El encuentro comenzó con goles de Gilles Vidal para No Rules y Simón Duque para Atlético Parceros apenas al minuto 1.

Maicol Hernández adelantó al conjunto colombiano al 15, pero Gilles Vidal volvió a igualar el marcador.

Angellot Caro devolvió la ventaja al representante de la Kings League México y Pelicanger amplió la diferencia al convertir el penal presidente para el 4-2.

No Rules respondió con un doblete de Gabriel Costa para empatar nuevamente el partido. Después, Diren Günay marcó al minuto 33 para colocar el 5-4 a favor del conjunto europeo.

Cuando parecía que No Rules avanzaría de ronda, David Loaiza apareció al minuto 40 con un dos goles que sellaron la remontada definitiva y la clasificación de Atlético Parceros.

Desimpain elimina a DR7

El campeón de la Kings League Brasil también aseguró su continuidad en el torneo tras vencer a DR7, campeón de la Kings League MENA.

Abdullah Alaqeeli abrió el marcador apenas al minuto 1 para DR7, aunque Kaiky Souza empató rápidamente el encuentro.

Al minuto 23, Luciano Oliveira puso en ventaja a Desimpain.

Durante el partido, Renato Vicente y Drb7h fallaron los respectivos penales presidente de sus equipos.

Finalmente, Víctor "Bolt" anotó el gol que aseguró la victoria del conjunto brasileño y su pase a la siguiente ronda.

Los Troncos mantiene vivo el sueño del bicampeonato

En el último partido de la jornada, Los Troncos, vigente campeón de la Kings World Cup Clubs, derrotó a Stallions para mantenerse en la defensa del título.

Alessandro Colombo y Niccolò Marino adelantaron al conjunto italiano, pero un doblete de Joan Oriol igualó el marcador 2-2.

Simone Lo Fasso volvió a poner arriba a Stallions y Mark Sorroche respondió para empatar nuevamente el encuentro.

Colombo anotó dos goles más para colocar el 5-3, aunque Carles Planas redujo la diferencia para Los Troncos.

En el penal presidente, Perxitaa convirtió para el equipo español, mientras que Blur falló su oportunidad para Stallions.

Mark Sorroche marcó el 6-5 al minuto 36 y, poco después, Joan Oriol sentenció el partido con dos anotaciones más, al 36 y 37, para asegurar la clasificación del vigente campeón.

Así se jugarán los cuartos de final

Con los resultados del repechaje, quedaron definidos los enfrentamientos de los cuartos de final de la Kings World Cup Clubs 2026, que se disputarán este viernes en la Kings League Arena de Italia:

Furia (Brasil) vs. Los Troncos (España)

Alpak (Italia) vs. Underdogs (Italia)

Ultimate Móstoles (España) vs. Atlético Parceros (México)

G3X (Brasil) vs. Desimpain (Brasil)

Los ganadores de estos cuatro encuentros avanzarán a las semifinales del torneo y mantendrán vivo el objetivo de conquistar el título mundial de clubes de la Kings League.