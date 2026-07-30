El sacrificio de 49 millones de LeBron James que rompe la historia de la NBA con los Sixers

La contratación de LeBron James por los Philadelphia 76ers ha transformado por completo el panorama comercial de la NBA y los deportes profesionales en Estados Unidos. Con 41 años, ‘The King’ protagoniza un fenómeno de mercadotecnia sin precedentes, impulsado por una contradicción financiera: destruyó récords de ventas de la industria mientras aceptaba ganar el sueldo más bajo de toda su trayectoria.

El impacto comercial de 'The King' en Filadelfia

El anuncio de su contratación desató una respuesta comercial masiva en las primeras 48 horas:

Récord de Jerseys: La camiseta con el número 23 de los Sixers se convirtió en el jersey de debut más vendido en la historia de cualquier deporte, superando las marcas globales de Shohei Ohtani (Dodgers) y Lionel Messi (Inter Miami).

La camiseta con el número 23 de los Sixers se convirtió en el jersey de debut más vendido en la historia de cualquier deporte, superando las marcas globales de (Dodgers) y (Inter Miami). Colapso en Fanatics: El primer lote de camisetas para adultos se agotó en apenas dos horas, generando listas de espera de hasta seis semanas en las plataformas digitales.

El primer lote de camisetas para adultos se agotó en apenas dos horas, generando listas de espera de hasta seis semanas en las plataformas digitales. Mercado de Coleccionables: Su primera tarjeta oficial Topps NOW con Filadelfia vendió 211,627 copias en dos días, consagrándose como la tarjeta de la NBA más vendida en la historia de la colección.

El mayor sacrificio salarial en la historia de la NBA

Lo que hace único este fenómeno es el contraste financiero. Mientras la franquicia genera ingresos multimillonarios a costa de su nombre, LeBron James firmó el contrato con la mayor rebaja salarial jamás vista en el deporte norteamericano. El delantero sacrificó cerca de 49 millones de dólares en un solo verano para unirse a su cuarta franquicia en la liga, tras sus etapas en Cavaliers, Heat y Lakers.

James pasó de percibir 52.6 millones de dólares en su última temporada con Los Angeles Lakers a firmar por apenas 3.88 millones de dólares para la campaña actual. Este recorte del 93% lo sitúa cobrando el salario mínimo para veteranos, una cifra que, curiosamente, está por debajo de los 4.01 millones de dólares que ganó en 2003 durante su año de novato.

¿Por qué aceptó LeBron James la rebaja salarial?

La razón detrás de renunciar a tal cantidad de dinero es la flexibilidad financiera del equipo. Al ocupar solo el 2.35% del límite salarial de la plantilla, LeBron permitió que la gerencia estructurara un plantel de enorme jerarquía al lado de Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown.

Respaldado por un imperio empresarial y un patrimonio neto de 1,400 millones de dólares según Forbes, James demostró que su única prioridad actual es la gloria deportiva y la conquista de su quinto anillo de campeón de la NBA.