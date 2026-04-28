Luto en la NFL: Fallece el exliniero Josh Mauro a los 35 años

El exliniero defensivo de la NFL, Josh Mauro, falleció a los 35 años, de acuerdo con un mensaje difundido por su familia y reacciones de sus antiguos equipos.

Su padre, Greg Mauro, informó en redes sociales que el exjugador murió el 23 de abril. En el comunicado, la familia solicitó privacidad y oraciones, sin dar a conocer la causa del fallecimiento.

Con muchas lágrimas y el corazón roto, pero firmes en la certeza de que nuestro querido Josh Mauro ahora está sanado y renovado, pedimos sus oraciones mientras atravesamos esta pérdida”, señala el mensaje.

Trayectoria en la NFL de Mauro

Mauro desarrolló una carrera de ocho temporadas en la NFL, con mayor presencia en los Cardinals, donde jugó entre 2014 y 2017. Formó parte del equipo que alcanzó la final de la Conferencia Nacional en 2015.

El jugador, egresado de Stanford, llegó a la liga como agente libre no seleccionado en el draft. Posteriormente tuvo etapas con los Giants y los Raiders , franquicia que lo recordó con un mensaje público tras conocerse su fallecimiento.

Regresó a Arizona en la parte final de su carrera y participó en partidos durante las temporadas 2020 y 2021. Números y reacciones

A lo largo de su trayectoria profesional, Mauro disputó 80 partidos, registró 130 tacleadas, cinco sacks y forzó dos balones sueltos.

Nacido en Inglaterra, creció en Texas y desarrolló su formación deportiva en Estados Unidos antes de llegar a la NFL.

Su excompañero en Arizona, Adrian Wilson, destacó su disciplina y confiabilidad dentro del equipo. También J. J. Watt, quien coincidió con Mauro en 2021, expresó condolencias a través de redes sociales.

Las reacciones de equipos y exjugadores se multiplicaron tras la confirmación de la noticia, mientras la familia mantiene reserva sobre los detalles del fallecimiento.