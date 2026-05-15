El furor por la Copa del Mundo de 2026 no solo se jugará en las canchas; también se anticipa en las alcobas. El Departamento de Salud Pública de Toronto (TPH) presentó una colección de seis preservativos de edición limitada inspirados en el futbol, diseñados para promover el sexo seguro y reducir el estigma entre los cientos de miles de visitantes que inundarán la ciudad.

La iniciativa canadiense responde a una tendencia histórica documentada en los grandes celebraciones deportivos, donde la actividad sexual de las ciudades anfitrionas suele dispararse de forma considerable. La "colección para el día del partido" incluye ingeniosos juegos de palabras impresos en los empaques, como "¡Qué final!", "¡Bloquea esos tiros!" y "Ohhh, Canadá", este último en clara alusión a su himno nacional.

"Ya sea que asistas a un partido de futbol, a una fiesta para verlo juntos, a un festival de verano o a una reunión, recuerda que los condones protegen tu salud y la de tu pareja", señalaron las autoridades sanitarias de Toronto a través de un comunicado oficial.

Los profilácticos se distribuirán de manera gratuita en clínicas comunitarias y puntos estratégicos de la metrópoli, comenzando por el centro de salud de Bloor West.

Toronto se adelanta al tercer tiempo

Toronto es una de las 16 sedes oficiales del torneo que comparten Estados Unidos, México y Canadá. Su estadio, el BMO Field, albergará seis encuentros de alta intensidad que involucran a selecciones como Canadá, Alemania, Croacia e Irak, lo que asegura un crisol cultural y una movilización masiva de aficionados internacionales.

Estos condones estarán disponibles en varios lugares de la ciudad Toronto ca

A pesar de que el territorio mexicano albergará partidos de la justa mundialista en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las autoridades sanitarias y los comités organizadores locales no han anunciado hasta el momento ninguna campaña similar de distribución masiva de insumos de prevención o concientización enfocada en la fanaticada.

La falta de programas específicos de salud sexual para el torneo contrasta con las proyecciones turísticas, que estiman la llegada de hasta cinco millones de visitantes a las tres sedes del país durante el periodo mundialista.

Mientras que la estrategia de Toronto busca conectar de forma directa y lúdica a los turistas con los servicios de salud locales, en las sedes mexicanas la agenda pública se ha concentrado de manera casi exclusiva en la infraestructura de los estadios, la logística de seguridad y la conectividad vial, dejando en la sombra las políticas de prevención epidemiológica y salud reproductiva ante un evento de magnitudes inéditas para la región.