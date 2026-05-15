¡Pagaron más de 9 millones de dólares por comer con Stephen Curry!

Un usuario anónimo desembolsó más de 9 millones de dólares para quedarse con uno de los encuentros más exclusivos del año: un almuerzo privado con Stephen Curry y Warren Buffett, una combinación que reunió a dos figuras de enorme peso tanto en el deporte como en el mundo financiero.

La subasta fue organizada a través de eBay y además de asegurar la convivencia con el histórico empresario y el líder de los Golden State Warriors, tuvo un componente benéfico que terminó elevando todavía más el impacto del evento. Buffett prometió igualar la cantidad ganadora, por lo que la cifra final destinada a causas sociales será todavía mayor.

El almuerzo se realizará el próximo mes en Omaha, Nebraska, ciudad natal del legendario inversionista de 95 años y sede histórica de Berkshire Hathaway. Parte de lo recaudado irá destinado a la Fundación GLIDE, organización de San Francisco que apoya a personas sin hogar y que durante años fue impulsada por Buffett mediante este tipo de subastas.

Además, también será beneficiada la fundación Eat.Learn.Play., creada por Curry y su esposa Ayesha, un proyecto enfocado en apoyar a niños y familias mediante programas de alimentación, educación y actividad física.

Estamos desbordados de gratitud por esta oportunidad, la cual refleja una creencia compartida: que cuando diferentes generaciones e instituciones se unen con un propósito, podemos generar un impacto más profundo y duradero para las personas que más lo necesitan”, expresaron los Curry en un comunicado.

Las históricas subastas de Buffett comenzaron en el año 2000 y rápidamente se convirtieron en uno de los eventos benéficos más mediáticos en Estados Unidos. Desde 2008, cada oferta ganadora superó el millón de dólares y en 2022 alguien llegó a pagar 19 millones por compartir una comida con el magnate.

El evento se había detenido tras la pandemia y ahora regresó con la participación de Curry, quien también atraviesa una etapa importante dentro y fuera de la duela. El base de los Warriors se perdió 27 partidos esta temporada por lesión, aunque logró volver para ayudar al equipo en el cierre de campaña.

Por su parte, Buffett dejó este año el cargo de director ejecutivo de Berkshire Hathaway después de seis décadas al frente del conglomerado, aunque continúa como presidente del consejo y sigue siendo una de las figuras más influyentes del planeta financiero.