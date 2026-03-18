Éxito del Clásico Mundial de Beisbol 2026 abre la puerta para jugarse a mitad de temporada

El ruido no fue de primavera, fue de estadio lleno. El Clásico Mundial de Beisbol 2026 que el martes conquistó Venezuela, creció hasta desbordar su propio guion. En gradas hubo 1,619,839 aficionados en 47 juegos. En pantalla, la aguja se fue a otro sitio. La semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana trepó a 7.37 millones de espectadores. Hace 20 años, ese número era impensable para este torneo.

Lo que empezó como una apuesta paralela a los campamentos de Spring Training, hoy se comporta torneo un evento mayor. Y cuando un certamen cambia de tamaño, el calendario se vuelve problema. El comisionado Rob Manfred ya estudia cambiar la fecha del certamen para darle más brillo. Sabe que marzo no es el mejor mes. Los peloteros aún no están en su top. Vienen de la larga temporada baja y los riesgos de lesiones son altos.

A medida que el juego continúa evolucionando, hemos hablado sobre torneos a mitad de temporada en general. Y ciertamente, si decidiéramos tomar en serio esto, sobre un torneo a mitad de temporada, esta sería una oportunidad ideal”, dijo Manfred en entrevista con AP

La grieta con las organizaciones

El torneo nació pegado a los entrenamientos de primavera, una zona cómoda para la liga, incómoda para los equipos. Ahí viven las restricciones de pitcheo, las listas recortadas y, sobre todo, los “no” de oficina. Durante años, varias franquicias cerraron la puerta a sus peloteros por un motivo simple. No había garantías reales frente a una lesión.

Esa tensión no desapareció en 2026, pero sí encontró un matiz distinto. No hubo lesiones de peso. Ni una que alterara rotaciones o temporadas. En un torneo que siempre caminó sobre esa cuerda, que terminara con saldo blanco, podría ayudar a que más jugadores se sumen.

El equipo de Venezuela resultó campeón del Clásico Mundial de Beisbol IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El mensaje de Manfred

En medio del crecimiento, Rob Manfred dejó caer una idea que ya no suena lejana. Mover el Clásico a mitad de temporada. No ahora. No de inmediato. Pero sí como una posibilidad real cuando los compromisos televisivos lo permitan.

La lógica es directa. En pleno calendario, con el ritmo competitivo establecido, los clubes tendrían menos incentivos para blindar a sus jugadores. Y el torneo ganaría lo que siempre persigue. Las mejores versiones posibles de cada roster.

La distancia con 2006 es brutal. Aquella primera edición reunió poco más de 740 mil aficionados. Hoy, la cifra se duplicó. La televisión acompañó ese salto. El Clásico dejó de ser un anexo exótico y se instaló como pieza estratégica del negocio global del béisbol.

No se parece en nada a cómo empezamos en 2006”, dijo Manfred. “Siento que esta vez alcanzamos otro nivel. Establecimos un récord de asistencia tras la fase inicial. Para cuando llegamos a las semifinales y la final, todo fue pan comido”

Volverá en 2029 o 2030. La fecha exacta aún se cocina entre contratos y agendas. Lo que ya no está en duda es otra cosa. El torneo creció lo suficiente como para exigir decisiones incómodas. Y cuando eso pasa, normalmente ya es demasiado grande para quedarse igual.