Venezuela vs México: La enorme diferencia de premios en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) ha demostrado que el producto ha madurado y ahora es un evento completamente global, dejando de lado los mercados cautivos que tenía en Estados Unidos, Japón, México y el resto de Latinoamérica adentrándose en Europa.

Gracias a la expansión y a acuerdos importantes la edición de 2026, los ingresos se duplicaron como parte de asociaciones históricas como la venta de derechos de transmisión a Netflix en Japón por más de 100 millones de dólares. Este flujo de efectivo permitió que la bolsa de premios fuera la más ambiciosa en la historia del torneo, beneficiando tanto a las federaciones como a los peloteros que brillaron en el diamante.

¿Cuánto dinero ganó Venezuela por ser campeón?

Tras su histórica victoria sobre Estados Unidos en la gran final, la selección de Venezuela se embolsó un total acumulado de 6.75 millones de dólares.

Esta cifra es el resultado de una trayectoria impecable: el equipo inició con 750,000 dólares solo por participar; sumó 1 millón al liderar su grupo; obtuvo 1.25 millones adicionales al superar los cuartos de final y otros 1.25 millones tras ganar la semifinal. El golpe final fue el bono de 2.5 millones de dólares por levantar el trofeo de campeón, esto según información publicada por The Athletic.

Siguiendo el reglamento del torneo, este dinero tiene un destino específico: el 50% se queda en las arcas de la federación venezolana para el desarrollo del béisbol local, mientras que el otro 50% se reparte entre los jugadores y el cuerpo técnico. En términos individuales, cada pelotero de la "Vinotinto" recibirá un cheque aproximado de 112,500 dólares, un incentivo que se suma al orgullo de haberle dado a su país el primer título mundial de su historia y ser la segunda nación Latinoamérica en conseguirlo.

¿Cuánto dinero ganó México por ser eliminado en la ronda de grupos?

Por otro lado, la realidad económica de las selecciones eliminadas de forma temprana es muy distinta. En el caso de México, tras no lograr avanzar a la ronda de eliminatorias directas en esta edición, el equipo nacional solo tuvo acceso al monto base garantizado.

La escuadra mexicana recibió un pago de 750,000 dólares por su participación en la fase de grupos. Al ser eliminados antes de los cuartos de final, no pudieron acceder a los bonos por desempeño (como el millón de dólares extra que recibieron quienes avanzaron de ronda).

México sentenció su eliminación al perder ante Estados Unidos e Italia, la gran revelación del torneo que llegó hasta semifinales.