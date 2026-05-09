Blake Snell regresa hoy con Dodgers en duelo ante Bravos

Blake Snell está de regreso. Después de comenzar la temporada en la lista de lesionados por fatiga en el hombro izquierdo, el zurdo hará hoy su debut en la campaña 2026 con los Dodgers de Los Ángeles frente a los Bravos de Atlanta, en medio de un momento de incertidumbre para la rotación angelina.

El manager Dave Roberts confirmó que el ganador de dos premios Cy Young ya no realizará otra apertura de rehabilitación y será activado directamente para enfrentar a Atlanta en el Dodger Stadium, justo en la noche en la que el club celebrará la entrega de la figura cabezona de Snell.

A pesar de la ausencia del zurdo durante el arranque de la campaña, los Dodgers han logrado mantenerse como uno de los equipos más dominantes de las Grandes Ligas gracias al trabajo colectivo de sus abridores. La organización presume actualmente la mejor efectividad combinada entre sus pitchers abridores en MLB con un impresionante 2.95.

Snell realizó tres aperturas de rehabilitación en Ligas Menores, incluida una salida de cuatro entradas con Triple-A Oklahoma City el domingo pasado, en la que permitió dos carreras y dos imparables, además de recetar cuatro ponches. Esa actuación representó su trabajo más largo durante el proceso de recuperación, luego de lanzar 55 pitcheos.

Por ello, el plan de los Dodgers sería utilizarlo con ciertas restricciones frente a Atlanta. Reportes indican que el zurdo probablemente no superará las cinco entradas en su regreso al montículo.

La vuelta de Snell llega en un momento clave para la organización angelina. Apenas el viernes, el equipo colocó a Tyler Glasnow en la lista de lesionados debido a espasmos en la espalda, luego de abandonar su apertura del miércoles ante Houston por molestias lumbares.

Aunque una resonancia magnética descartó daño importante, la baja de Glasnow aumenta la presión sobre la profundidad de la rotación. Además, Emmet Sheehan continúa batallando con problemas de velocidad, mientras que nombres como Justin Wrobleski y Roki Sasaki buscan mantenerse dentro del grupo de abridores.

Wrobleski, incluso, ha levantado la mano de manera importante al registrar marca de 5-0 y efectividad de 0.56 en cinco aperturas, aunque el club también contempla utilizarlo como brazo largo desde el bullpen.

La temporada pasada, la primera de Snell con los Dodgers, estuvo marcada también por problemas físicos. El zurdo se perdió cuatro meses debido a inflamación en el hombro, aunque cerró el año mostrando su mejor versión al terminar con récord de 5-4 y una efectividad de 2.35 en 11 aperturas.

Mientras tanto, la organización angelina también espera el regreso de Mookie Betts, quien podría reincorporarse la próxima semana tras superar una distensión en el oblicuo que lo ha mantenido fuera por cinco semanas.

Dodgers remontaron ante Atlanta

Los Dodgers llegan motivados después de venir de atrás ayer para vencer 3-1 a los Bravos de Atlanta en el primero de la serie. El conjunto angelino logró reaccionar pese a una sólida apertura del zurdo Chris Sale, quien trabajó siete entradas y permitió dos carreras limpias.

Las carreras de los Dodgers llegaron gracias a batazos productores de Kyle Tucker, Shohei Ohtani y Freddie Freeman, en un duelo que volvió a mostrar la profundidad ofensiva del equipo angelino.

¿A qué hora y dónde ver el Dodgers vs Braves?

El juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta está programado para iniciar hoy a las 19:10 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El encuentro podrá verse a través de la plataforma de MLB TV.