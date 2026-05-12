Del peor equipo de México al mejor de Grandes Ligas en solo días

Sandy León pasó en cuestión de horas de vivir el peor momento de la temporada con los Saraperos de Saltillo a recibir una nueva oportunidad con los Bravos de Atlanta, organización que actualmente presume el mejor récord de todas las Grandes Ligas.

El catcher venezolano de 37 años jugó apenas el domingo en el estadio Héctor Espino, en Chihuahua, donde se fue de 4-0 y vio caer a Saltillo por pizarra de 3-0 ante los Dorados de Chihuahua. Con ese resultado, los Saraperos de Saltillo se hundieron todavía más en el fondo de la Liga Mexicana de Beisbol con marca de 5-15, la peor del circuito.

Dos días después, León estará disponible para jugar con Atlanta, equipo que presume récord de 28-13 y actualmente es la mejor organización de todo el beisbol de Grandes Ligas.

El veterano receptor llegó hace apenas un par de semanas a Saltillo como una apuesta desesperada de la organización para intentar cambiar el rumbo tras el pésimo arranque de campaña. Sin embargo, tampoco pudo convertirse en ese revulsivo ofensivo que esperaba el equipo y terminó bateando apenas para .143 de promedio, producto de cuatro imparables en 28 turnos oficiales durante 10 encuentros.

A pesar de ello, el historial de León en el mejor beisbol del mundo sigue teniendo peso. El catcher suma 13 temporadas de experiencia en Grandes Ligas y fue parte del campeonato de Serie Mundial de los Medias Rojas de Boston en 2018.

Durante la temporada 2025 defendió los colores de Atlanta, aunque posteriormente fue enviado a ligas menores al finalizar la campaña. Más tarde quedó fuera de la organización y recibió nuevamente un contrato de ligas menores rumbo al 2026.

En el Spring Training, León apenas conectó un hit en 14 turnos al bat, para un promedio de .071, situación que provocó un nuevo envío a sucursales. Después de disputar 10 juegos en ligas menores terminó siendo dado de baja, escenario que abrió la puerta para su llegada a la Liga Mexicana de Beisbol.

Su breve estancia con Saltillo también estuvo marcada por la inestabilidad. León tuvo tres managers diferentes en apenas unos días. Primero trabajó bajo el mando de Mendy López, quien fue despedido al inicio de la semana pasada; posteriormente estuvo con el interino Willy Romeo y finalmente con José Molina, quien tomó el equipo durante el fin de semana.

La llegada de León nuevamente a Atlanta también se da debido a la lesión del catcher titular Sean Murphy, quien fue colocado en la lista de inactivos tras sufrir una fractura en el dedo medio de la mano izquierda.

Ahora, en un giro completamente inesperado, Sandy León pasará de jugar con el peor equipo del beisbol mexicano a estar disponible para jugar con el mejor equipo de todas las Grandes Ligas en cuestión de días.