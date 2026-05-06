¿Europa o regreso a la Liga MX? El giro inesperado en el futuro de Julián Quiñones

El mercado de fichajes se movió en los últimos días con un sinfín de rumores sobre el destino de Julián Quiñones. Muchos aficionados juraban que el atacante alistaba las maletas para vivir una segunda etapa en la Liga MX, específicamente como el fichaje bomba de los Rayados de Monterrey. Por si fuera poco, la prensa internacional soltó el rumor de que el Chelsea de Inglaterra seguía de cerca sus pasos para sumarlo a la Premier League. Sin embargo, la ‘Pantera’ tomó una decisión radical que sorprendió a propios y extraños.

Julián Quiñones conduciendo el balón. Foto de X: @AlqadsiahEN

Lejos de buscar los reflectores europeos o el calor de la afición regiomontana, el seleccionado nacional habría apostado por la estabilidad. Su paso por el futbol de Arabia Saudita resultó un éxito rotundo, por lo que la directiva de su actual equipo no dudó en abrir la chequera para retenerlo a largo plazo.

ADIÓS A RAYADOS Y CHELSEA: LA PANTERA SE QUEDA EN EL DESIERTO

Según los reportes del especialista en transferencias César Luis Merlo, el Al-Qadisiah blindó a su máxima figura con una jugosa extensión de contrato. El atacante llegó a la institución en 2024 con un acuerdo que finalizaba en junio de 2028, pero los altos mandos del club le sumaron dos años adicionales. De esta manera, el atacante permanecerá en el Medio Oriente hasta el 2030, acabando de un plumazo con cualquier intento de repatriarlo al continente americano.

Julián Quiñones con un reconocimiento en sus manos. Foto de X: @AlqadsiahEN

La gerencia del conjunto árabe valoró enormemente el impacto inmediato que generó el exjugador americanista en el plantel. Adaptarse a una cultura tan diferente y a un estilo de juego distinto le costó muy poco tiempo, y rápidamente asumió el rol de motor ofensivo del equipo. Con este nuevo pacto contractual, que espera únicamente el anuncio oficial, el club manda un mensaje claro al mundo: su estrella principal no está a la venta.

EL REY DEL GOL QUE HUMILLÓ A CRISTIANO RONALDO

El principal motivo de esta renovación respondería a los números demoledores que presume el artillero en la temporada 2025-2026. A falta de solo tres jornadas para bajar el telón del campeonato, Julián Quiñones domina la tabla de goleo individual con 29 anotaciones. Esta cifra monumental lo ubica por encima de leyendas mundiales, superando directamente al mismísimo Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones celebrando un gol. Foto de X: @AlqadsiahEN

De hecho, el mexicano demostró su jerarquía en el duelo directo contra la escuadra del astro portugués. En el reciente choque frente al Al-Nassr, el delantero liquidó las aspiraciones rivales al anotar el tercer tanto en una victoria contundente de 3-1. Gracias a estas actuaciones impecables, el equipo en el que milita respira tranquilo en la cuarta posición de la liga con 68 unidades.

Ahora, la misión principal es amarrar el boleto a la próxima Champions de Asia. Para lograrlo, el plantel necesita sumar de a tres puntos este sábado 9 de mayo, cuando enfrente al Al Feiha. Mientras los medios lo ponían en Inglaterra o en Nuevo León, el artillero demostró que su enfoque total radica en conquistar el desierto a base de goles, asegurando su lugar en la élite del balompié asiático por un par de años más.