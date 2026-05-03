Cristiano Ronaldo perdería la liga en Arabia Saudita por culpa de Julián Quiñones

La sorpresiva derrota del Al-Nassr frente al Al-Qadsiah sacudió por completo el panorama del futbol de Medio Oriente. Lo que parecía un camino pavimentado hacia la gloria para Cristiano Ronaldo, se transformó en una pesadilla inesperada que tuvo como protagonista principal al delantero mexicano Julián Quiñones. Con un doloroso marcador en contra, el astro portugués y compañía vieron caer su impresionante racha de 20 victorias consecutivas, dejando la puerta abierta para que el campeonato de la Saudi Pro League se defina en un cierre de auténtico alarido.

Julián Quiñones conduciendo el balón. Foto de X: @AlQadsiahEN

EL GOLPE LETAL DE JULIÁN QUIÑONES A CRISTIANO RONALDO

El descalabro del actual líder no fue obra de la casualidad, sino producto de una exhibición de contundencia donde Julián Quiñones fungió como el verdugo definitivo. El atacante naturalizado mexicano aprovechó las serias deficiencias en la línea defensiva del equipo dirigido por Jorge Jesús para clavar el tercer tanto en el marcador y sellar el 3-1 definitivo. Lejos de conformarse con la ventaja que consiguieron sus compañeros Mohammed Abu Al-Shamat y Musab Al Juwayr, el seleccionado nacional azteca demostró su olfato goleador y castigó severamente al cuadro visitante, sentenciando el rumbo del encuentro.

Julián Quiñones celebrando ante Al-Nassr. Foto de X: @AlQadsiahEN

Por su parte, Cristiano Ronaldo vivió una velada llena de frustración en el terreno de juego. El legendario delantero luso intentó cargar con su escuadra, pero la fortuna le dio la espalda cuando un espectacular disparo con efecto terminó por estrellarse violentamente en el travesaño. Aunque João Félix logró descontar momentáneamente el marcador tras una precisa asistencia de Marcelo Brozović, el esfuerzo resultó insuficiente. La escuadra capitaneada por el cinco veces Balón de Oro mostró una fragilidad inusual en la zona baja, un error garrafal que les costó los tres puntos y que encendió todas las alarmas de cara a la recta final de la temporada.

EL CAMPEONATO DE LA SAUDI PRO LEAGUE EN LA CUERDA FLOJA

Este amargo tropiezo significó mucho más que una simple pérdida de unidades para el Al-Nassr. La sensación de ser un equipo invencible se esfumó de golpe, justo en el instante más crítico del calendario deportivo. Ahora, la tensión domina el ambiente, ya que la cómoda diferencia en la cima de la tabla general amenaza con reducirse dramáticamente. Si el Al-Hilal consigue la victoria en su próximo compromiso, se colocará a tan solo dos puntos de distancia, apretando la clasificación a niveles insospechados y metiendo toda la presión a los punteros.

Cristiano Ronaldo protestando una acción. REUTERS

El dramatismo llegará a su punto máximo el próximo 12 de mayo, fecha marcada en rojo por todos los aficionados al futbol saudí. Ese día, ambos colosos chocarán de frente en la penúltima jornada del campeonato, en un duelo directo que pinta para ser una verdadera final adelantada y de donde seguramente saldrá el monarca absoluto del torneo. A falta de tres jornadas por disputar, el destino del título de Arabia Saudita quedó totalmente en el aire. La escuadra de Cristiano Ronaldo ya no tiene margen de error; cualquier otro desliz los dejaría con las manos vacías en una campaña donde dominaron a placer durante meses. Todo este escenario de incertidumbre y tensión máxima surgió cortesía del gran nivel de Julián Quiñones, quien demostró que no respeta jerarquías y está listo para arruinarle la fiesta a los gigantes internacionales.