La Selección Mexicana toma forma: Javier Aguirre llamó 7 'extranjeros' para el Mundial 2026

El reloj avanza sin piedad y la Selección Mexicana afina los últimos detalles de cara al Mundial 2026. El cuerpo técnico encabezado por el estratega Javier Aguirre comenzó a despejar las grandes incógnitas de su convocatoria definitiva. Después de amarrar a los doce elementos provenientes de la liga local, el 'Vasco' giró instrucciones necesarias para asegurar a la legión extranjera que defenderá la camiseta tricolor en la justa más importante del orbe. La maquinaria administrativa de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya completó los trámites y mandó los avisos correspondientes a los talentos que militan fuera de nuestras fronteras para coordinar sus planes de trabajo.

LOS SIETE LEGIONARIOS QUE TIENEN SU BOLETO ASEGURADO

De acuerdo con la información revelada por el periodista David Medrano, las oficinas del combinado nacional notificaron directamente a siete futbolistas internacionales. Estos elementos, seis que compiten en Europa y uno más en el continente asiático, recibieron la confirmación oficial para integrarse a la concentración tricolor justo después de terminar sus respectivos periodos vacacionales.

Once titular de la Selección Mexicana para el amistoso ante Bélgica. Mexsport

Con este movimiento estratégico, el equipo nacional cuenta con 19 lugares totalmente apartados. Los nombres de los guerreros internacionales que vestirán la casaca azteca y que ya alistan sus maletas son los siguientes:

Guillermo Ochoa (AEL Limassol - Chipre)

(AEL Limassol - Chipre) Jorge Sánchez (PAOK - Grecia)

(PAOK - Grecia) César Montes (Lokomotiv de Moscú - Rusia)

(Lokomotiv de Moscú - Rusia) Johan Vázquez (Genoa - Italia)

(Genoa - Italia) Edson Álvarez (Fenerbahce - Turquía)

(Fenerbahce - Turquía) Raúl Jiménez (Fulham - Inglaterra)

(Fulham - Inglaterra) Julián Quiñones (Al-Qadsiah - Arabia Saudita)

Guillermo Ochoa en un calentamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

Esta mezcla de veteranos incombustibles y referentes en sus clubes buscará imprimir la jerarquía necesaria para que el grupo trascienda frente a su propia gente en la Copa del Mundo.

LA INCÓGNITA FINAL PARA COMPLETAR LA LISTA MUNDIALISTA

Si las matemáticas no fallan, al plantel mundialista solamente le restan siete cupos vacantes. La baraja de posibilidades generó un debate inmenso entre los aficionados y los analistas del futbol nacional. Según los últimos reportes desde el interior del campamento, cinco lugares parecen prácticamente etiquetados para Mateo Chávez, el naturalizado Álvaro Fidalgo, el creativo Orbelín Pineda, el delantero Santiago Gimenez y la gran revelación juvenil Obed Vargas, quien llamó poderosamente la atención del cuerpo técnico gracias a sus recientes y destacadas actuaciones con el Atlético de Madrid.

El 'Vasco' Aguirre agradece el esfuerzo a Álvaro Fidalgo. Reuters

La verdadera tensión recae en los últimos dos pasajes disponibles para completar el equipo. Esta dramática carrera final incluye a perfiles de altísimo nivel como el atacante Germán Berterame, el mediocampista Luis Chávez y el veloz Rodrigo Huescas. Además, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento todavía guardan una leve esperanza por la recuperación física del lateral Julián Araujo, quien podría colarse de último minuto si las condiciones médicas se lo permiten. El veredicto final está a la vuelta de la esquina y muy pronto conoceremos a los 26 elegidos que buscarán hacer historia.