Euforia total por Gilberto Mora al salir del hotel de concentración

Gilberto Mora volvió a desatar la euforia de los aficionados que se encontraban esperándolo en el acceso del hotel de concentración de los Xolos de Tijuana, cuando el equipo se dirigía a a la práctica en el Centro de Entrenamiento de Tigres (CET), previo al juego contra Rayados de este sábado 31 de octubre de 2026 en el Gigante de Acero.

Varias aficionadas y aficionados también solicitaron autógrafos y fotografías a otros futbolistas, como Yael Padilla, quien lleva siete partidos como titular en 13 partidos disputados, donde ha anotado en una ocasión.

Gilberto Mora viene de tener minutos en el partido contra el América, duelo pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

Las emociones empezaron a encenderse y con los gritos de “ya viene, ya viene”, las y los aficionados aumentaron sus ánimos, mientras la seguridad les pedía que no rebasaran el límite.

Al momento de abrirse las puertas, salió Gilberto Mora, acompañado de guardias de seguridad y dos integrantes del equipo. El juvenil se dirigió al público, para que se tomara selfies y firmara cuadernos y playeras de la Selección Mexicana.

En un video que compartió Claro Sports en redes sociales, una aficionada señaló que se sentía bonito que Morita le haya firmado una playera “porque lo quiero mucho”.

En la práctica en el CET, participaron los futbolistas disponibles de los Xolos de Tijuana

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