¿Te puedo dar la bendición? La costumbre mexicana que sorprendió a Colapinto

Una mamá sorprendió a Franco Colapinto previo al Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1, cuando le preguntó si le podía dar la bendición, en una costumbre mexicana, a lo que el piloto argentino respondió con un “qué bendición”.

“En México, cuando una mamá te da la bendición es su manera de pedirle a Dios que te cuide y proteja siempre. Quizás Franco no conocía esta costumbre mexicana, pero mi mamá quiso darle un poquito de su cariño, un gesto muy nuestro lleno de mucho amor”, publicó la usuaria @nrscolapinto en redes sociales.

Franco Colapinto fue sorprendido por una costumbre mexicana, previo al Gran Premio 2026 de la F1 Reuters

Antes de ese momento, la aficionada le dio varios regalos, entre ellos un muñeco personalizado de él, posteriormente tuvo un gran gesto con el piloto argentino.

“¿Te puedo dar la bendición?”, preguntó la aficionada.

“¿Qué bendición? ¿Cómo se le hace?”, respondió el argentino.

Enseguida, la mamá de una joven le hizo la seña de la cruz, por lo que Franco Colapinto se quedó quieto.

“Que te vaya muy bien”, agregó la mamá, mientras que el argentino respondió con gratitud y completó con una frase “un placer”.

El piloto de Alpine no estuvo en la práctica 1 del Gran Premio de México 2026 de la F1, debido a que cedió su asiento al italiano Gabriele Mini, quien terminó en la posición 14, a +1.818 segundos del mejor tiempo que brindó Charles Leclerc.

Para la práctica 2 del GP de México 2026, el argentino finalizó en el sitio 16, mientras su coequipero Pierre Gasly fue octavo.