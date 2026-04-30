¿Eterno en la FIFA? Gianni Infantino se presentará a la reelección con un amplio respaldo de varias confederaciones

El calendario del poder en el futbol mundial no se detiene, incluso cuando el ruido crece fuera de la cancha. Gianni Infantino eligió el cierre del Congreso anual para anunciar que buscará la reelección al frente de FIFA en 2027, una decisión que llega en paralelo a un ciclo marcado por ingresos récord, promesas de distribución histórica y cuestionamientos persistentes en torno al Mundial de 2026.

El dirigente suizo-italiano cerró una jornada extensa con un mensaje directo a las 211 federaciones miembro, cada una con un voto en el sistema que ha sostenido a tres presidentes consecutivos durante décadas.

Seré candidato”, dijo, tras repasar 10 años de gestión y detallar un plan que contempla repartir 2,700 millones de dólares en el próximo ciclo, un aumento proyectado del 20 por ciento respecto al periodo anterior. Una base de votos que inclina la balanza

Antes incluso del anuncio formal, Infantino ya contaba con un respaldo estructural. La Confederación Asiática de Futbol y la Confederación Africana de Futbol, que en conjunto agrupan a 100 asociaciones, expresaron su apoyo unánime. A ellas se sumó la CONMEBOL, consolidando una mayoría que lo perfila como favorito y abre la puerta a una elección sin oposición, como ocurrió en 2019 y 2023.

¿Cómo se vota por presidente?

El margen no depende de Europa ni de Norteamérica. En el diseño electoral de la FIFA, cada federación pesa lo mismo. Infantino ha reforzado esa lógica con un argumento reiterado en sus discursos, la redistribución como eje. Cada miembro recibió ocho millones de dólares entre 2023 y 2026, con fondos adicionales según necesidades. En Vancouver, sede del Congreso, el Consejo elevó también los incentivos para las 48 selecciones que participarán en el Mundial de 2026.

Infantino llegó al cargo en 2016 tras el colapso del ciclo de Sepp Blatter y un escándalo de corrupción que redefinió la gobernanza del organismo. Desde entonces, la FIFA ha reportado ingresos en máximos históricos y ha ampliado el número de torneos y participantes. El siguiente objetivo financiero es superar los 14,000 millones de dólares proyectados para 2027-2030.

Candidatura con polémica

El anuncio de su candidatura convive con un entorno de críticas que no han impactado el equilibrio interno de votos. El encarecimiento de boletos para el Mundial de 2026, los elogios públicos hacia Donald Trump y una denuncia ética presentada por la organización FairSquare forman parte del contexto reciente.

El proceso electoral ya está en marcha. El periodo oficial permite campañas desde esta semana, con fecha límite de nominaciones el 18 de noviembre. La votación se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Rabat. Si se mantiene la actual correlación de apoyos, Infantino podría extender su gestión hasta completar 15 años al frente del organismo.