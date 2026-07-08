¿México sede del Mundial de Clubes 2029? Sheinbaum confirma interés

Tras el Mundial 2026 en México, la afición quedó con un sabor agridulce. La Copa del Mundo coorganizada con Estados Unidos y Canadá dejó grandes momentos, pero también la eliminación temprana de la Selección Mexicana que generó mucha frustración.

Aunque volver a ser sede de un torneo importante de futbol podría tardar menos de lo imaginado.

Panorámica del Estadio Ciudad de México durante el compromiso entre México e Inglaterra en el Mundial 2026. Reuters

La exitosa organización del 2026 abre la puerta a nuevas oportunidades, y el interés por eventos de élite se mantiene vivo, permitiendo que México siga en la órbita de la FIFA para competencias de alto nivel en el corto plazo.

México tiene interés por el Mundial de Clubes 2029

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la propuesta de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para que México organice el Mundial de Clubes 2029.

La mandataria indicó que se analizará la viabilidad del proyecto con base en condiciones concretas.

Vamos a ver las condiciones, tiene que ser siempre condiciones favorables para México”, comentó.

La presidenta mencionó que se revisarán datos de turismo e impacto del Mundial 2026 para tomar una decisión informada.

Siempre tenemos que buscar las condiciones favorables para México. Pero sería, creo que bueno para México en general”, agregó.

La mandataria destacó que Josefina, en referencia a la secretaria de Turismo, proporcionará pronto información sobre visitantes y el fortalecimiento de la imagen de México en el mundo tras el Mundial 2026.

¿Cómo se jugaría el Mundial de Clubes 2029?

El Mundial de Clubes 2029 mantendrá inicialmente el formato ampliado introducido en ediciones recientes, con 32 equipos divididos en ocho grupos.

Cada club jugará tres partidos en la fase de grupos contra rivales de diferentes bombos, y los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a octavos de final. La fase final incluirá octavos, cuartos, semifinales y la gran final.

Sin embargo, la FIFA ya estudia expandirlo a 48 equipos para esa edición, replicando el modelo del Mundial de Selecciones 2026, con el objetivo de aumentar el impacto económico y el premio para el campeón, que podría acercarse a los 150 millones de euros.

El torneo que ha sido renovado por FIFA, se jugará cada cuatro años, con México como un fuerte candidato para albergar el certamen junto a otros países como Brasil.