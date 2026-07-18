Etapa 15 del Tour de Francia: tendrá un durísimo final en montaña

El Tour de Francia seguirá en la montaña este domingo 19 de julio de 2026, con el paso de la Etapa 15, que tendrá inicio en Champagnole y tendrá como meta Plateau de Solaison, un lugar del recorrido inédito y un durísimo final del día en “La Grande Boucle”, en el que se podría decidir quiénes son los favoritos al “maillot” amarillo.

¿Ideal para Isaac del Toro? Sí, debido a que es propicia para los escaladores, cualidad del mexicano que va en segundo lugar general del Tour de Francia 2026.

La Etapa 15 tendrá como meta Plateau de Solaison, un lugar inédito en el Tour de Francia 2026 Reuters

El Tour de Francia explorará la nueva cumbre en la Etapa 15: el Plateau de Solaison, que es considerada de categoría HC, es decir, que no está categorizada. Ya en el Tour del Porvenir de 2014 figuró esta cumbre.

El duro final de la Etapa 15 del tour de Francia, será una subida por una carretera angosta a través de los pueblos de Bornes, con una distancia de 11.3 kilómetros y un desnivel medio del 9.1 por ciento, a una altitud de 1,508 metros.

Tadej Pogacar destacó la presencia de los aficionados durante la Etapa 14 del Tour de Francia 2026 Reuters

¿A QUÉ HORA INICIA LA ETAPA 15 DEL TOUR DE FRANCIA?

- A las 5:10 de la mañana es la salida neutralizada, tiempo de la CDMX?

LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 15:

- Cote des Rousses de Categoría 3 y con 6.6 kilómetros de subida.

- Le Saleve – Col de la Croisette de Categoría 1 y con 4.7 kilómetros de subida.

- Cote du Mont de Categoría 3 y con 2.1 kilómetros de subida.

- Plateau de Solaison Brison de Categoría HC con 11.3 kilómetros de subida.

La Etapa 15 del Tour de Francia tendrá un recorrido de 183.9 kilómetros Reuters

La Etapa 15 también repartirá de 4 a 25 puntos en el Sprint Intermedio, que estará muy pronto en el recorrido (17.3). Tendrá como meta en Saint-Laurent-En-Grandvaux.

Tadej Pogacar defendió el "maillot" de montaña tras ganar la Etapa 14 y seguirá con el "maillot" amarillo.

¿DÓNDE VER LA ETAPA 15 DEL TOUR DE FRANCIA 2026?