Francia vs Inglaterra: Declan Rice, gol y asistencia para los Tres Leones (VIDEO)

En un duelo cargado de orgullo y con la mirada puesta en el podio del Mundial 2026, las selecciones de Francia e Inglaterra ya se encuentran disputando el partido por el tercer lugar.

Ambas potencias europeas, que cayeron en Semifinales, buscan cerrar su participación en la cita mundialista con una victoria que les permita subir al podio y despedirse con una sonrisa ante sus aficionados.

Declan Rice celebrando su gol ante Francia REUTERS

Apenas iniciado el compromiso, Declan Rice se convirtió en el héroe momentáneo de Inglaterra al anotar un verdadero golazo, apenas al minuto 3 del juego,

El mediocampista inglés recibió el balón en la zona media, avanzó unos metros y soltó un potente disparo de media distancia que se clavó en el ángulo superior, sin chances para el portero francés.

Fue un remate preciso, con efecto y potencia, que sorprendió a toda la defensa gala y desató la euforia inglesa. Con este tanto, Inglaterra se puso 1-0 arriba en los primeros minutos del encuentro.

Gol y asistencia de Rice para ventaja de Inglaterra

De momento, Francia no ha mostrado su mejor futbol en estos primeros minutos de juego.

Los dirigidos por Didier Deschamps han tenido dificultades para generar ocasiones claras y lucen algo imprecisos en la salida del balón, permitiendo que Inglaterra tome el control del partido tras el gol de Rice.

El mediocampista inglés ha aprovechado los errores de la saga de Les Blues, anotando el primer gol y poniendo la asistencia para el segundo tanto de Inglaterra, el cual fue obra de Konsa, tras un tiro de esquina y gran cabezazo del defensa.