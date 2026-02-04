Estrellita de Plata dice adiós: Se quita la máscara y se retira de la lucha libre por salud mental

El mundo de la lucha libre mexicana amaneció con una noticia que sacudió las redes sociales y tocó el corazón de los aficionados al deporte espectáculo. La gladiadora conocida popularmente como Estrellita de Plata utilizó sus plataformas digitales para comunicar una decisión difícil pero necesaria: su retiro oficial de los encordados. Sin embargo, el anuncio trascendió más allá de una simple despedida deportiva, pues la atleta decidió realizar un acto de transparencia total al despojarse voluntariamente de su incógnita y revelar su rostro al mundo.

El pasado 2 de enero de 2026, la luchadora publicó un mensaje honesto donde confirmó que su nombre real es Eira Nayeli Rodríguez Durán. Con apenas 24 años de edad y originaria de Río Verde, San Luis Potosí, la joven explicó que su cuerpo y su mente llegaron a un punto donde necesitaban una pausa indefinida. Lejos de perder la máscara en una lucha de apuestas, como dicta la tradición, ella optó por quitársela frente a sus seguidores de Instagram como símbolo de una nueva etapa personal, dejando ver a la mujer que durante años le dio vida al personaje.

PRIORIZANDO LA SALUD MENTAL Y FÍSICA ANTE EL DESGASTE

En su comunicado, Eira abrió su corazón para explicar los motivos de peso que la orillaron a colgar las botas. La potosina enfatizó que no se siente en plenitud de condiciones para continuar desempeñándose en el alto rendimiento que exige el pancracio nacional. Hizo hincapié en que su salud mental y su integridad física son, en este momento, su prioridad absoluta. Reveló un detalle que conmovió a sus fanáticos: el personaje de Estrellita de Plata fue fundamental en su vida, pues en su momento le ayudó a combatir una fuerte depresión.

Estrellita de Plata comenzaba a destacar en la lucha libre. Foto de IG: @estrellita_de_plata_

"Estrellita sacó lo mejor de mí, me ayudó a vencer mis miedos", escribió Rodríguez Durán. Estas palabras resaltan la importancia del deporte como herramienta de superación personal, pero también la valentía de reconocer cuándo es momento de detenerse. La atleta confesó que le duele profundamente no poder seguir luchando, pero se marcha con la satisfacción de haber logrado metas que nunca imaginó, agradeciendo a todas las personas que el deporte puso en su camino, aunque está consciente de que a muchas de ellas tal vez no las vuelva a ver.

UNA PUERTA ABIERTA AL FUTURO SIN MÁSCARA

Aunque el tono del mensaje fue de despedida, la ahora ex luchadora dejó una pequeña luz de esperanza para quienes admiraban su trabajo en el ring. Estrellita de Plata aclaró que, si bien hoy se retira para sanar, no descarta por completo un regreso en el futuro. No obstante, estableció una condición innegociable: si el destino le permite volver a luchar, lo hará sin la máscara que la caracterizó durante su carrera.

La luchadora Estrellita de Plata con y sin máscara. Foto de IG: @estrellita_de_plata_

La promesa de Eira Nayeli fue contundente: si existe una segunda oportunidad, entregará el 100% de su capacidad, tal como lo hizo en su primera etapa. Por ahora, los cuadriláteros pierden a una joven promesa, pero Eira gana tiempo para recuperarse. Su testimonio queda como un recordatorio de que detrás de cada máscara y cada vuelo, existe un ser humano que libra sus propias batallas, y que a veces, la victoria más importante es saber cuidar de uno mismo.