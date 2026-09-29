La polémica sigue: La Premier League declara culpable al Manchester City

La Premier League reveló que una Comisión independiente declaró culpable al Manchester City de todos los cargos por infracciones graves de las normas financieras entre las temporadas 2009/2010 y 2017-2018.

“La resolución principal (...) detalla cómo el club infringió de forma sistemática las normas de la Premier League durante casi una década. Quedan por resolver algunos aspectos del caso, entre los que destaca, sobre todo, qué sanción debe imponerse por estas infracciones”, indicó Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier.

El Manchester City reiteró su inocencia y avisó que apelará el veredicto Reuters

Lo que encontró la Comisión:

Concertó “contratos ficticios con varios de sus socios comerciales”, además de recurrir a acuerdos ficticios con otros para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes.

Presentó “cuentas inexactas y ocultó la situación real de sus finanzas, además de incumplir significativamente los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA.

Durante la investigación de la Premier League, el Manchester City incurrió en múltiples incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la liga.

El periodo de infracciones graves es de un periodo de nueve temporadas Reuters

La Comisión independiente concluyó que los acuerdos comerciales formaban parte de esquema de financiación encubierta mediante el cual dichas empresas solo debían abonar una parte de las cuotas de patrocinio correspondientes.

"El resto era financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietaria del club”, declaró.

El objetivo era inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras esterlinas durante el periodo señalado.

EL MANCHESTER CITY APELARÁ EL VEREDICTO DE LA PREMIER LEAGUE

El Manchester City se decepcionó del veredicto que publicó la Premier League, el cual calificó como sorpresa y reiteró su inocencia de las acusaciones formuladas por la liga.

En el periodo señalado, el Manchester City consiguió varios títulos, entre ellos Premier League, Champions League, entre otros Reuters

Asimismo, los “citizens” indicaron que cuentan con pruebas irrefutables que respaldan su postura en el caso.

“El Club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de manera proactiva en todos los foros normativos y legales pertinentes. El Manchester City FC recurrirá ahora a las vías de apelación disponibles, al considerar que dicha opinión adolece de errores materiales manifiestos —de derecho, de principio y de hecho— y carece de solidez jurídica”, indicó.