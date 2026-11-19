La Selección de Estados Unidos renunció a participar en la Copa del Mundo Sub-17 debido a la recomendación de su gobierno de no viajar a Qatar, país sede del torneo. Tras hacerse oficial la decisión, la FIFA determinó que República Dominicana ocupará la plaza vacante.

La baja del conjunto estadounidense se suma a una lista de selecciones que, por diferentes motivos, decidieron no participar en una Copa del Mundo o renunciaron a organizarla. Las razones han incluido protestas deportivas, conflictos políticos, problemas económicos y desacuerdos con las condiciones establecidas por la FIFA.

Tras los 'cachirules', México regresó a una Copa del Mundo de la FIFA. BFG

Colombia renunció a organizar el Mundial de 1986

A finales de 1982, el presidente colombiano Belisario Betancur anunció que su país no recibiría la Copa del Mundo de 1986. El mandatario argumentó que Colombia tenía otras prioridades y cuestionó las exigencias de la FIFA para organizar el torneo.

No se cumplió la regla de oro consistente en que el Mundial debía servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de FIFA y sus socios”, declaró.

Después de la renuncia, México fue elegido como nueva sede. La organización del torneo generó cuestionamientos, particularmente porque el país atravesaba un proceso de reconstrucción tras el terremoto de 1985.

Manuel Negrete durante su participación en el Mundial de México 86 Mexsport

Protestas y problemas económicos provocaron otras ausencias

En 1934, Uruguay, vigente campeón del mundo, decidió no participar en Italia como protesta porque la selección italiana se había negado a viajar al primer campeonato mundial. Cuatro años después, Argentina y Uruguay también renunciaron a Francia 1938, inconformes con que la sede permaneciera en Europa y no se alternara con América.

Para Uruguay 1950, Francia, India y Turquía se ausentaron por los elevados costos de traslado. Escocia también rechazó participar porque no era el campeón británico vigente.

En 1966, 15 selecciones africanas organizaron un boicot contra la competencia. Argelia, Camerún, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Malí, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sudán, Túnez y Egipto protestaron porque África no tenía plazas directas y únicamente podía acceder mediante repechaje.

Otro caso ocurrió rumbo a Alemania Occidental 1974. La Unión Soviética debía enfrentar a Chile en el repechaje, pero se negó a viajar al Estadio Nacional de Santiago después del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende. Además, argumentó que el recinto había sido utilizado como centro de tortura.

Rusia no participa en un Mundial desde que fueron sede en 2018. Jorge Martinez/Mexsport

Rusia y México también quedaron fuera de un Mundial

Entre las ausencias más recientes se encuentran las de Rusia, a la que no se le permitió participar en las ediciones de 2022 y 2026 por la invasión a Ucrania, y México, que quedó fuera de Italia 1990 por el caso conocido de los cachirules.

También estuvo sobre la mesa la posibilidad de que Irán no asistiera al Mundial de 2026 debido a la situación geopolítica con Estados Unidos. Finalmente, el equipo participó, aunque con restricciones: mantuvo su base en Tijuana y tuvo que trasladarse a cada sede antes de sus partidos.

Ahora, la renuncia estadounidense corresponde a una competencia de categoría Sub-17. La decisión abrió un espacio que será ocupado por República Dominicana.