Estadio Banorte vive fin de semana con 3 partidos y 17 goles

Con 17 goles, anotados por jugadores de 8 nacionalidades diferentes, el Estadio Banorte vivió un fin de semana pletórico, contando con actividad durante 3 días consecutivos correspondientes a Liga MX y Liga BBVA Femenil.

México (6), Brasil (2), Uruguay (2), Colombia (2), Sudáfrica (2), Venezuela (1), Marruecos (1) y Argentina (1) fueron los países que contaron con representación goleadora este fin de semana en el recinto tres veces mundialista: 1970, 1986 y 2026.

El Estadio Banorte cuenta con una capacidad oficial para 81,070 espectadores tras el Mundial 2026. Mexsport

Pachuca, Cruz Azul y América femenil fueron los conjuntos que salieron con el puño en alto tras los 90 minutos disputados en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, mientras que Pachuca, América y Tigres femenil fueron los derrotados que se marcharon con las manos vacías.

Estos son todos los detalles del fin de semana en el Estadio Banorte:

En el primer partido del fin de semana en el Estadio Banorte, los Tuzos lograron imponer condiciones con tres anotaciones en la primera parte, mismas que les otorgaron la victoria y su sitio por mantenerse entre los contendientes a calificar a la Liguilla.

0-1 / Salomón Rondón (Venezuela) 13’

0-2 / Kenedy (Brasil) 20’

0-3 / Oussama Idrissi (Marruecos) 38’

Atlante cae por primera vez de local en el Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

La lluvia de goles se presentó en el Clásico Joven que, como el duelo entre Atlante y Pachuca, presenció 3 tantos en los primeros 45 minutos, sin embargo, las Águilas respondieron y en un tenso final, La Máquina de Joel Huiqui lograron consumar el triunfo que le arrebató el invicto en el Apertura 2026 a los de Guillermo Almada.

1-0 / Erik Lira (México) 19’

2-0 / José Paradela (Argentina) 35’

3-0 / Jesús Orozco Chiquete (México) 45’

3-1 / Brian Rodríguez (Uruguay) 52’

4-1 / Gabriel Fernández (Uruguay) 72’

4-2 / Óscar Perea (Colombia) 89’

4-3 / Miguel Borja (Colombia) 90’

En el debut de Joel Huiqui y Guillermo Almada en el Clásico Joven, Cruz Azul derrotó 4-3 al América. Mexsport

Finalmente, América y Tigres femenil cerraron la cartelera de partidos en el Coloso de Santa Úrsula, manteniendo la dinámica y sumando 3 goles en el lapso inicial, mientras que 4 anotaciones en el segundo tiempo culminaron el triunfo americanista que las mantiene con paso perfecto en el Apertura 2026 de la Liga BBVA Femenil tras la Jornada 7.

1-0 / Jana Gutiérrez (México) 5’

2-0 / Xcaret Pineda (México) 34’

3-0 / Scarlett Camberos (México) 37’

3-1 / Thembi Kgatlana (Sudáfrica) 49’

3-2 / Thembi Kgatlana (Sudáfrica) 51’

4-2 / Geyse Ferreira (Brasil) 56’

5-2 / Nancy Antonio (México) 69’

Ante 20,295 espectadores, América derrotó 5-2 a Tigres en la Jornada 7 del Apertura 2026 de Liga BBVA Femenil. Mexsport

BFG