Estadio Banorte vive fin de semana con 3 partidos y 17 goles
Con goleadores de 8 nacionalidades distintas, el Estadio Banorte recibió un fin de semana con 3 partidos y 17 tantos
Con 17 goles, anotados por jugadores de 8 nacionalidades diferentes, el Estadio Banorte vivió un fin de semana pletórico, contando con actividad durante 3 días consecutivos correspondientes a Liga MX y Liga BBVA Femenil.
México (6), Brasil (2), Uruguay (2), Colombia (2), Sudáfrica (2), Venezuela (1), Marruecos (1) y Argentina (1) fueron los países que contaron con representación goleadora este fin de semana en el recinto tres veces mundialista: 1970, 1986 y 2026.
Pachuca, Cruz Azul y América femenil fueron los conjuntos que salieron con el puño en alto tras los 90 minutos disputados en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, mientras que Pachuca, América y Tigres femenil fueron los derrotados que se marcharon con las manos vacías.
Estos son todos los detalles del fin de semana en el Estadio Banorte:
Atlante 0-3 Pachuca / viernes 11 de septiembre
En el primer partido del fin de semana en el Estadio Banorte, los Tuzos lograron imponer condiciones con tres anotaciones en la primera parte, mismas que les otorgaron la victoria y su sitio por mantenerse entre los contendientes a calificar a la Liguilla.
0-1 / Salomón Rondón (Venezuela) 13’
0-2 / Kenedy (Brasil) 20’
0-3 / Oussama Idrissi (Marruecos) 38’
Cruz Azul 4-3 América / sábado 12 de septiembre
La lluvia de goles se presentó en el Clásico Joven que, como el duelo entre Atlante y Pachuca, presenció 3 tantos en los primeros 45 minutos, sin embargo, las Águilas respondieron y en un tenso final, La Máquina de Joel Huiqui lograron consumar el triunfo que le arrebató el invicto en el Apertura 2026 a los de Guillermo Almada.
1-0 / Erik Lira (México) 19’
2-0 / José Paradela (Argentina) 35’
3-0 / Jesús Orozco Chiquete (México) 45’
3-1 / Brian Rodríguez (Uruguay) 52’
4-1 / Gabriel Fernández (Uruguay) 72’
4-2 / Óscar Perea (Colombia) 89’
4-3 / Miguel Borja (Colombia) 90’
América 5-2 Tigres femenil / domingo 13 de septiembre
Finalmente, América y Tigres femenil cerraron la cartelera de partidos en el Coloso de Santa Úrsula, manteniendo la dinámica y sumando 3 goles en el lapso inicial, mientras que 4 anotaciones en el segundo tiempo culminaron el triunfo americanista que las mantiene con paso perfecto en el Apertura 2026 de la Liga BBVA Femenil tras la Jornada 7.
1-0 / Jana Gutiérrez (México) 5’
2-0 / Xcaret Pineda (México) 34’
3-0 / Scarlett Camberos (México) 37’
3-1 / Thembi Kgatlana (Sudáfrica) 49’
3-2 / Thembi Kgatlana (Sudáfrica) 51’
4-2 / Geyse Ferreira (Brasil) 56’
5-2 / Nancy Antonio (México) 69’
BFG