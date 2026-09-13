Chivas vence 3-0 a Pumas y encuentra en Santiago Sandoval a su nuevo goleador

Chivas ya tiene nuevo amor. El Rebaño goleó 3-0 a Pumas y encontró en Santiago Sandoval a la nueva figura que ilusiona a su afición, justo después de que La Hormiga González emprendiera su aventura europea.

Sandoval tardó apenas tres minutos en presentarse. El Oso González puso una asistencia magistral al espacio y Santiago apareció para convertirla en un golazo de cabeza. Un flechazo inmediato que hizo suspirar al Guadalajara.

Pumas quiso responder de inmediato y Juninho incluso encontró el empate al 5’, pero la celebración duró poco. Una mano del propio jugador felino terminó por ahogar el grito y mantener con vida a unas Chivas que, con el paso de los minutos, fueron tomando el control.

El segundo golpe llegó en la parte complementaria. Sandoval volvió a aparecer, esta vez con la zurda: recibió, levantó la mirada y sacó un disparo fuera del área que viajó directo al ángulo, imposible para Keylor Navas. Doblete, fiesta y confirmación de que el Guadalajara encontró una nueva figura para ilusionarse.

Keylor Navas tuvo una dura noche luego de ser goleados 3-0 por las Chivas Mexsport

La noche todavía tenía espacio para otro festejo. Al minuto 67’, Bryan González se sumó a la fiesta y puso el tercero para convertir la victoria en una goleada que coloca a Chivas en la cima y refuerza las buenas sensaciones del proyecto de Gabriel Milito.

El triunfo llega, además, en el momento perfecto. El Guadalajara tendrá ahora una semana para saborear el liderato y preparar el Clásico Nacional de alto voltaje ante un América golpeado después de caer 4-3 frente a Cruz Azul.

Mientras en Guadalajara hay motivos para enamorarse otra vez, en Ciudad Universitaria las dudas crecen. Pumas pierde terreno en la tabla y el proyecto de Santiago Solari comienza a quedarse sin margen para seguir esperando.