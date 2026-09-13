Chivas vence 3-0 a Pumas y encuentra en Santiago Sandoval a su nuevo goleador
El Rebaño se afianza el liderato con una goleada que confirma el buen momento del proyecto de Gabriel Milito que le da confianza para enfrentar al América el siguiente partido
Chivas ya tiene nuevo amor. El Rebaño goleó 3-0 a Pumas y encontró en Santiago Sandoval a la nueva figura que ilusiona a su afición, justo después de que La Hormiga González emprendiera su aventura europea.
Sandoval tardó apenas tres minutos en presentarse. El Oso González puso una asistencia magistral al espacio y Santiago apareció para convertirla en un golazo de cabeza. Un flechazo inmediato que hizo suspirar al Guadalajara.
Pumas quiso responder de inmediato y Juninho incluso encontró el empate al 5’, pero la celebración duró poco. Una mano del propio jugador felino terminó por ahogar el grito y mantener con vida a unas Chivas que, con el paso de los minutos, fueron tomando el control.
El segundo golpe llegó en la parte complementaria. Sandoval volvió a aparecer, esta vez con la zurda: recibió, levantó la mirada y sacó un disparo fuera del área que viajó directo al ángulo, imposible para Keylor Navas. Doblete, fiesta y confirmación de que el Guadalajara encontró una nueva figura para ilusionarse.
La noche todavía tenía espacio para otro festejo. Al minuto 67’, Bryan González se sumó a la fiesta y puso el tercero para convertir la victoria en una goleada que coloca a Chivas en la cima y refuerza las buenas sensaciones del proyecto de Gabriel Milito.
El triunfo llega, además, en el momento perfecto. El Guadalajara tendrá ahora una semana para saborear el liderato y preparar el Clásico Nacional de alto voltaje ante un América golpeado después de caer 4-3 frente a Cruz Azul.
Mientras en Guadalajara hay motivos para enamorarse otra vez, en Ciudad Universitaria las dudas crecen. Pumas pierde terreno en la tabla y el proyecto de Santiago Solari comienza a quedarse sin margen para seguir esperando.