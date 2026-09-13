Marcelo Gallardo es anunciado como nuevo entrenador de Ecuador rumbo al Mundial 2030

La Federación Ecuatoriana de Futbol anunció que el argentino Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Ecuador para iniciar el ciclo mundialista de 2030. El técnico asumirá por primera vez el cargo al frente de una selección después de una trayectoria desarrollada principalmente en clubes.

Gallardo llega al combinado ecuatoriano después de haber dirigido en dos etapas al River Plate de Argentina. También tuvo experiencias en Nacional de Uruguay y Al-Ittihad de Arabia Saudita, aunque su mayor etapa como entrenador se desarrolló con el conjunto millonario.

Marcelo Gallardo llega con 14 títulos con River Plate

El argentino dirigió a River Plate entre 2014 y 2022 durante su primera etapa y regresó al club para un segundo periodo entre 2024 y 2026. En ambas etapas consiguió 14 títulos, entre los que destacan varios trofeos internacionales.

El campeonato más importante de su trayectoria con el conjunto argentino fue la Copa Libertadores de 2018. River Plate conquistó aquel torneo frente a Boca Juniors, su máximo rival, en una final disputada en el Estadio Santiago Bernabéu.

Su palmarés también incluye la Copa Libertadores de 2015 y las Copas Sudamericanas de 2014 y 2019. Además, consiguió tres Recopas Sudamericanas y otros campeonatos en Argentina durante sus dos periodos con River Plate.

A principios de 2026, Gallardo terminó su segunda etapa como entrenador del equipo argentino y permaneció sin club hasta su llegada a la selección ecuatoriana. Ahora comenzará una experiencia distinta al asumir por primera vez un combinado nacional.

Marcelo Gallardo fue multicampeón con River Plate. Reuters

Ecuador inicia una reconstrucción tras el Mundial

La llegada del argentino se produce después de la eliminación de Ecuador en la última Copa del Mundo. La Selección Nacional de México derrotó 2-0 al conjunto ecuatoriano en los dieciseisavos de final, con los dos goles del partido durante la primera mitad.

El resultado marcó el final del ciclo de Sebastián Beccacece como entrenador de Ecuador. Durante la fase de grupos del Mundial, el equipo consiguió una victoria ante Alemania, empató frente a Curazao y perdió contra Costa de Marfil.

Gallardo tendrá ahora la responsabilidad de comenzar una nueva etapa con el combinado ecuatoriano. Su proceso tendrá como objetivo los compromisos que forman parte del camino hacia el Mundial de 2030, además de las competencias que tendrá la selección durante el ciclo.

México eliminó a Ecuador del Mundial 2026. REUTERS

Corea del Sur y Japón, los primeros rivales de Gallardo

El debut del argentino al frente de Ecuador está programado para el próximo 24 de septiembre, cuando visite a Corea del Sur en un amistoso internacional.

Posteriormente, Ecuador participará en la Kirin Cup, torneo amistoso organizado por la Selección Nacional de Japón. El conjunto ecuatoriano disputará su partido el 1 de octubre, como parte de los primeros compromisos de la nueva etapa.