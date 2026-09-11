"El Estadio Banorte es nuestra casa": Alejandro Zendejas apunta al Cruz Azul vs América 

Alejandro Zendejas apunta a su reaparición con el América y ante el Cruz Azul. Pero lo hará con la bravura que tanto extraña la afición y la advertencia que calienta el clásico.

“Nosotros capaz íbamos de visitante, pero no creo que la banda lo sienta así. En el Azteca es nuestra casa y así va a ser siempre. No sé si habrá más azul que amarillo, espero que no. Cada que jugamos en el Azteca sentimos que estamos en nuestra casa”, expresó el volante en conferencia desde el Nido de Coapa.

Incluso al evocar el escenario de dos clásicos seguidos que le esperan al América (vs Cruz Azul 12 de septiembre y Chivas el día 19, Alejandro Zendejas se mantuvo envalentonado.

“Para la afición y para nosotros es muy importante. Es muy bonito que se vienen dos seguidos. Pueden ser partidos muy importantes en donde nos podemos separar de algunos equipos. Ojalá mañana y el próximo fin sean buenos partidos para sumar de a tres. Creo que son dos torneos muy diferentes.

"Sabía que me iban a preguntar lo que pasó en Leagues Cup, ya fue pasado. Ahora nos tenemos que enfocar en la liga cien por ciento. Venimos jugando muy bien, de líderes. Este es otro partido donde lo tenemos que tomar con mucha seriedad. No va a ser fácil, todos los partidos con Cruz Azul se nos complican. Hoy será un buen día para afinar detalles”.

Superó la lesión

Después del Mundial 2026 con la Selección de Estados Unidos, Alejandro Zendejas se sometió a un proceso quirúrgico (limpieza articular en la rodilla derecha), lo que derivó en su ausencia en el Apertura 2026 Liga MX y en Leagues Cup.

“En el tema de la lesión ya me siento muy bien. Fueron ocho semanas fuera. Todos sienten que fue demasiado tiempo por el tema del verano que fue muy largo, que no fui a la pretemporada, me perdí partidos de la Leagues Cup y la Liga MX. Para mí pasó bastante rápido, las primeras semanas un poco lentas por lo que podía y no podía hacer, pero estoy en muy buen momento, me siento listo para jugar unos minutos y ojalá sea mañana”.

Sobre la competencia interna con Isaías Violante, Zendejas valoró que “tenemos todos en la interna muy buena. Violante anda jugando muy bien, ya se lo he dicho. En el tema del profe Almada, como no me tocó estar en la pretemporada con ellos en España, ahorita todavía me estoy acostumbrando a su idea de juego, veo mucho a Violante como juega para ver como lo hace. Yo en los entrenos hago lo que hacía el torneo pasado, pero con detalles que me pide el profe. Me falta aprender su idea de juego”.