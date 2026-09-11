Bravos de Juárez ficha al chileno Daniel Piña, petición de Gustavo Lema

Bravos de Juárez anunció este viernes el fichaje del defensor Daniel Piña, quien llega procedente del Audax Italiano de la Primera División de Chile. El futbolista se incorporará al conjunto fronterizo como una petición específica de Gustavo Lema, actual entrenador del equipo.

De acuerdo con reportes, el técnico argentino solicitó la llegada del jugador debido a que ambos coincidieron recientemente durante la etapa de Lema como entrenador del conjunto chileno. Piña se sumará así a un plantel que atraviesa un complicado inicio en el Apertura 2026.

El defensor se formó en las fuerzas básicas del Audax Italiano y también tuvo un préstamo de poco menos de un año con Transandino, otro equipo del futbol chileno. Su llegada a Ciudad Juárez representará la primera experiencia del jugador fuera de su país.

Durante la última temporada, el futbolista se convirtió en un elemento habitual del once titular del Audax Italiano. En su etapa con el conjunto chileno acumuló 70 partidos y tres goles, registros construidos principalmente en el futbol chileno.

Daniel Piña llega durante la crisis de Bravos

La incorporación del defensor se produce mientras Juárez atraviesa uno de sus peores arranques en la Liga MX. El equipo perdió los siete partidos que ha disputado hasta el momento y suma 21 goles recibidos, por apenas tres anotados.

El mal inicio también ha provocado cambios en el banquillo. Gustavo Lema es el tercer entrenador que dirige a los Bravos durante el torneo, después de Pedro Caixinha y Salvador Valero.

Caixinha estuvo al frente durante las primeras tres jornadas, que terminaron con una derrota 5-1 ante Pumas. Posteriormente, Valero asumió como técnico interino y dirigió los tres partidos de Leagues Cup, con un balance de dos victorias y una derrota.

Tras el regreso a la Liga MX, Valero sumó tres derrotas más. Su último encuentro fue el 4-0 ante Toluca, resultado que antecedió la llegada de Lema al banquillo fronterizo.

El nuevo entrenador debutó en la séptima jornada frente a Pachuca, partido que terminó con una derrota 2-0. Su llegada a Juárez se produjo después de sus experiencias en el futbol chileno y en Pumas, además de haber trabajado como auxiliar de Antonio “Turco” Mohamed.

Gustavo Lema inició su gestión con derrota. Samuel Delgado/Mexsport

Bravos visitará a Santos en la jornada 8

El siguiente compromiso de los fronterizos será este domingo 13 de septiembre contra Santos Laguna, en la octava jornada del Apertura 2026. El encuentro se disputará a las 19:00 horas, después de que la Liga MX modificara el horario y lo recorriera una hora respecto a la programación original.

Santos también atraviesa un comienzo complicado, aunque consiguió abandonar momentáneamente el cero en su registro al empatar sin goles frente a Tigres de la UANL.

El duelo en territorio lagunero será la siguiente oportunidad para que Juárez consiga sus primeros puntos del torneo.