El Estadio Akron cambia de pasto para recibir el Mundial 2026

El Estadio Akron prepara los manteles largos para el Mundial 2026. Ahora está cambiando su pasto y quedará listo, según lo planeado, en un par de semanas. La directiva del Rebaño Sagrado aprovechará la visita de las Chivas a los Tigres, por la Jornada 14 del Clausura 2026, y la idea es que el equipo rojiblanco reciba al Puebla, en la fecha 15, ya con la "nueva alfombra verde", el 18 de abril.

De acuerdo a un video de Claro Sports, los trabajos para el cambio de césped ya comenzaron. Precisamente se pasa de un "pasto de invierno a uno de verano", superficie híbrida que cuenta con todas las especificaciones establecidas por la FIFA.

Concebido como un recinto moderno y multifuncional, este estadio, conocido por sus anteriores nombres Estadio Omnilife y Estadio Chivas, es hoy un referente de la arquitectura deportiva mexicana.

La idea de que el Club Deportivo Guadalajara dejara el Estadio Jalisco para tener su propia casa se anunció en febrero de 2004. Aunque la construcción formal no inició sino hasta mayo de 2007, el proyecto se concretó tres años después, en julio de 2010.

Su inauguración se celebró el 30 de julio de 2010, con un emotivo encuentro amistoso internacional que vio a las Chivas vencer 3-2 al Manchester United. En esa noche histórica, el Chicharito Hernández se convirtió en el autor del primer gol del estadio y, asimismo, el atacante tricolor vistió el uniforme de los Red Devils en ese mismo duelo. Poco después, la "Fortaleza Rojiblanca" debutó oficialmente en la Gran Final de la Copa Libertadores 2010.

Escenario de Grandes Citas

Con una capacidad de 46,232 espectadores, el Akron ha albergado una variedad de eventos de alto calibre que respaldan su experiencia de clase mundial. En 2011 fue escenario para las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Panamericanos, además de disputar todos los partidos de futbol varonil y femenil.

El Akron, un paisaje para los aficionados. X: @EstadioAKRON

Ese mismo año fue una de las siete sedes del Mundial Sub 17. Tras su primera etapa como Estadio Omnilife (2010–2016) y un periodo como Estadio Chivas (2016–2018), el cambio de nombre a Estadio Akron se oficializó en diciembre de 2017 tras firmar un contrato de patrocinio por diez años.

Hoy, la mira está puesta en el Mundial 2026. El Akron tiene programado albergar cuatro encuentros de la fase de grupos, incluyendo el segundo partido de la Selección Mexicana, contra Corea del Sur. Para asegurar una experiencia óptima, se anunció una modernización valorada en más de 250 millones de pesos para el Akron.