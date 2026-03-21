¿Quién diseñó el Estadio Akron? La historia detrás del moderno recinto del Mundial 2026

El Estadio Akron es uno de los recintos deportivos más modernos y tecnológicos de México. Con más de 16 años de historia, este estadio será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

A lo largo de su historia ha albergado partidos memorables, y para el Mundial 2026 está contemplado para recibir cuatro encuentros de la fase de grupos. Pero detrás de este emblemático recinto hay una historia arquitectónica interesante ¿Quiénes fueron los diseñadores que lo hicieron posible? Aquí te lo contamos.

¿Cuál es la historia del Estadio Akron?

El Estadio Akron fue inaugurado en 2010 en el municipio de Zapopan, Jalisco, y desde entonces se convirtió en la casa del Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas.

El proyecto fue impulsado por el empresario mexicano Jorge Vergara, fundador de Omnilife, con el objetivo de darle al equipo un estadio moderno y acorde a su historia.

El primer partido que se jugó en este recinto fue el 30 de julio de 2010, cuando el llamado “Rebaño Sagrado” se enfrentó al Manchester United en un encuentro que marcó la inauguración oficial del estadio.

¿Quiénes son los arquitectos del Estadio Akron? Foto: @Estadio AKRON

¿Cuáles son las características del Estadio Akron?

El estadio destaca por su arquitectura contemporánea y por su peculiar forma inspirada en un volcán cubierto de pasto, lo que lo convierte en uno de los recintos deportivos más reconocibles del país.

Su diseño permite aprovechar recursos naturales: el techo está cubierto con pasto natural, lo que funciona como una cubierta sustentable que ayuda a regular la temperatura y permite el paso de luz natural al interior del inmueble.

El recinto tiene una capacidad aproximada para 46 mil 355 espectadores distribuidos en cinco niveles. De acuerdo con su información oficial, dos niveles se encuentran por debajo del terreno natural, por lo que desde el exterior solo se observan tres, lo que ayuda a mantener una proporción armónica con el entorno.

El complejo también cuenta con:

Más de 5 mil cajones de estacionamiento

Más de de estacionamiento Un estacionamiento subterráneo para 780 vehículos destinado a palcohabientes

destinado a palcohabientes Un sistema de sonido con 180 cajas de audio distribuidas en todo el estadio

Todo esto lo convierte en uno de los estadios más avanzados de México.

¿Quién hizo el Estadio Akron?

El Estadio Akron es considerado uno de los más modernos del país, y su diseño estuvo a cargo de los arquitectos franceses Jean‑Marie Massaud y Daniel Pouzet.

Jean Marie Massaud

El diseñador Jean‑Marie Massaud nació en Toulouse, Francia, en 1966. Se graduó en la ENSCI‑Les Ateliers (École Nationale Supérieure de Création Industrielle), una de las escuelas de diseño más reconocidas a nivel internacional.

A lo largo de su carrera ha trabajado en proyectos de diseño industrial, arquitectura y mobiliario para importantes marcas. Entre sus colaboraciones destacan la colección de baño AXOR y el diseño de la Flow Chair para una firma italiana.

Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran:

Creador del Año (2009)

Creador del Año (2009) Compasso d'Oro (2011) por el sofá Yale

Red Dot Design Award

Good Design Award

Premio Iberoamericano CIDI (2011) por el Estadio Chivas

Estas distinciones reflejan su impacto en el mundo del diseño y la arquitectura contemporánea.

¿Quiénes son los arquitectos del Estadio Akron? Foto: @EstadioAKRON

Daniel Pouzet

El arquitecto Daniel Pouzet estudió en la Escuela de Arquitectura Ion Mincu de Bucarest y posteriormente en la Escuela de Arquitectura de París-Charenton.

En los años 2000 se asoció con Jean‑Marie Massaud, con quien desarrolló diversos proyectos internacionales.

A lo largo de su carrera ha trabajado en proyectos arquitectónicos en Filipinas, Estados Unidos, Grecia e Ibiza, además de participar como coarquitecto en el proyecto Dedon Island.

Actualmente dirige Atelier Pouzet López‑Ríos, despacho de arquitectura fundado en 2019.

Los estadios son mucho más que recintos deportivos. En ellos se vive la pasión del futbol, se celebran triunfos y se guardan recuerdos imborrables para miles de aficionados. Por eso, conocer la historia detrás de espacios como el Estadio Akron también es una forma de entender el legado que dejan en la vida de quienes los visitan.