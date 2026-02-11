Uriel Antuna parafrasea a Maradona: "Presión, los que no pueden llevar comida a casa"

Uriel Antuna parafraseó a Diego Armando Maradona. A propósito del fracaso de los Pumas de la UNAM ante el San Diego FC en la Concachampions en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, el refuerzo del equipo auriazul puso como ejemplo a la población marginada como auténticos portadores de la presión, no un equipo de Primera División, por más que los buenos resultados no lo acompañen.

Presión la tienen las personas que no pueden llevar comida a su casa. En este equipo tan grande como la afición, lo que requiere es que siempre si quiere ganar, y en eso nos vamos a enfocar en la liga, proponer en donde nos paremos", señaló tras la eliminación ante el San Diego

La declaración remite a una de Maradona en su época como director técnico de los Dorados de Sinaloa, en septiembre de 2018, ante la obligación de conseguir el ascenso a la Liga MX.

¿Presión? Presión tiene el tipo que se levanta a las 4 de la mañana y no puede llevar 100 pesos a la casa para darle de comer a sus hijos. Yo no tengo presión, yo tengo la olla llena gracias a Dios", señaló en aquella ocasión el astro argentino.

Maradona y el ejemplo de Bilardo

Maradona y Antuna, como el grueso de los futbolistas profesionales, crecieron en entornos humildes. Sin embargo, el autor de la Mano de Dios frecuentemente citaba sus orígenes en Villa Fiorito. De ahí surgió su compromiso con la justicia social y los derechos de los más necesitados.

Durante una concentración de la Selección de Argentina, los jugadores reclamaron al técnico Carlos Salvador Bilardo por las duras sesiones de entrenamientos. Ante ello, cuentan que el entrenador suspendió la práctica e instruyó a sus dirigidos a irse a descansar. Al día siguiente, los despertó a las cinco de la mañana para llevarlos a un paradero: "Esta gente va a trabajar sin ver el sol y va a regresar sin sol para llevar algo a la mesa de su casa, y aún así esta gente pagaría por verlos jugar a todos ustedes. Déjense de joder y no me digan que están cansados de entrenar".

Maradona, en su etapa como entrenador de los Dorados de Sinaloa. Mexsport

Una lección a Shaquille O'Neal

En otro caso similar, Shaquille O'Neal, tras un mal juego, se quejó de la presión, lo que llevó a su padre, un militar retirado, a mostrarle que la verdadera presión es no saber cuándo comerás de nuevo, no fallar un tiro a la canasta.

A las cinco de la mañana, el padre de Shaq lo llevó a un puente para mostrarle a una familia en situación de calle, diciéndole: "Eso es presión. Presión es cuando no sabes de cuándo vendrá tu próxima comida. Estoy harto de ustedes, atletas ricos y malcriados, que cobran millones aunque jueguen mal y culpan a la presión por no rendir".

En múltiples ocasiones, Shaquille O'Neal ha contado que cuando ve a gente en situación de calle, lo lleva a un restaurante próximo y ordena que le sirvan todo lo que pidan.