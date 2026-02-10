El emotivo mensaje de los padres de Donovan Carrillo tras su pase a la final en Milano-Cortina

La jornada de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 detuvo a México y el patinador cumplió con la expectativa al lograr una posición para la rutina larga, lo que significa que peleará por las medallas.

El mexicano salió como el quinto patinador en el orden de presentación con el objetivo claro de ubicarse entre los 24 mejores para avanzar al programa libre. Con la música de “Hip Hip Chin Chin”, completó los siete elementos requeridos y destacó con su triple Lutz, logrando una puntuación de 75.56 unidades que lo mantuvo en zona de clasificación.

Tras finalizar su participación y confirmarse su pase a la final, Carrillo se dirigió a las gradas del Milano Skating Rink para encontrarse con sus padres, Diana Icela y Adolfo, quienes siguieron la rutina desde el público. El abrazo posterior reflejó la dimensión del resultado, no solo en términos deportivos, sino como culminación de un proceso familiar de largo plazo de quien hoy es el referente de México en la justa invernal.

Las declaraciones de sus padres tras la clasificación

En entrevista posterior para Claro Sports, los padres del patinador subrayaron el significado del momento y el trayecto recorrido.

“Orgullosos. Después de años de trabajo, de separación, de esfuerzo, aquí está el artífice de todo eso. Es mi esposa. Ella es la columna vertebral de que mi hijo esté en este lugar”, declaró su padre mientras ambos se abrazaban tras ver que su hijo ha cumplido el primer paso que se planteó.

Por su parte, su madre describió la emoción vivida tras la clasificación: “Es una felicidad grandísima en el pecho. No sabe uno cómo expresarlo. Lo que sientes es que hasta me ahogo de tanta felicidad. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha estado dando México a mi hijo”.

También enfatizó el proceso que ha acompañado la trayectoria del patinador: “Darle las gracias eternas. Ellos saben todo lo que ha pasado Donovan, todo lo que tuvo que brincar y lo que fue sembrando granito a granito. Gracias a todo México y a toda Latinoamérica por su apoyo, porque lo hemos sentido aquí, en el corazón”.

Con su lugar asegurado en el programa libre, Donovan Carrillo buscará consolidar el mejor resultado olímpico de su carrera. Después de todo, él mismo ha dicho que los sueños no son imposibles y el próximo viernes tendrá la oportunidad de elevar aún más su historia.