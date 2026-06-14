Irán cuestiona a la FIFA: problemas de visado contradicen el mensaje de paz del Mundial 2026

Tan solo unas horas después de la llaga de la selección de Irán a Estados Unidos bajo un amplio dispositivo de seguridad para disputar su primer encuentro de la Copa del Mundo 2026, el conjunto dirigido por Amir Ghalenoei dio sus primeras declaraciones antes de enfrentar a Australia.

En medio de un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y las manifestaciones de grupos opositores al gobierno iraní, el capitán de la selección de Irán, Mehdi Taremi, lamentó los problemas logísticos y de visados que han afectado a varios equipos y cuerpos arbitrales a su llegada a territorio estadounidense por el Mundial, señaló que estos inconvenientes "socavan el mensaje de paz de la FIFA".

"No solamente Irán se ha visto impactado, sino el cuerpo arbitral. Siempre, en cualquier torneo, existe tensión. Claro que no es la misma experiencia y no es algo que nos sucede a nosotros solamente, son muchos países los que han tenido problemas de visa", indicó el atacante.

En una conferencia que tuvo algunos minutos de retraso por la logística del viaje, el técnico Amir Ghalenoei mencionó estar feliz de poder disputar el torneo a pesar de las tensiones políticas.

“Estamos para jugar, para representar a la gente de Irán y a la diáspora iraní. No somos gente política. El fútbol está separado de políticas, respetamos a todos”, declaró Ghalenoei.

En la ciudad de Tijuana, la selección de Irán estableció su base de entrenamientos debido a las restricciones de visado impuestas por el Gobierno de Donald Trump para autorizar su estancia en el país durante la Copa del Mundo.

Horas antes Donald Trump alcanzó un acuerdo con Irán para poner fin a la crisis que durante los últimos meses mantuvo en tensión a Medio Oriente.