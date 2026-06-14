Despedida a Tempo en la lucha libre independiente tras su muerte en Iztacalco

La arena no abrió con una lucha, sino con una ausencia. El espacio donde solía escucharse su nombre quedó ocupado por un silencio que nadie intentó ocultar. Tempo, conocido en el circuito independiente como una de las promesas jóvenes de la lucha libre, fue recordado en Iztacalco en una función que transformó la cartelera en despedida.

Tenía 24 años y una frase que lo acompañaba como una convicción personal. "Un día a la vez". Quienes lo rodeaban recuerdan también otra idea que repetía con insistencia, la necesidad de no desviarse del plan principal, de sostener el rumbo sin mirar rutas alternas. Su madre lo revive ahora como parte de una forma de entender la vida que quedó interrumpida de manera repentina.

Familiares, amigos y aficionados se reunieron para homenajear a Tempo. Elizabeth Velázquez

Su muerte ocurrió a finales de mayo cuando fue embestido por un camión tipo torton mientras circulaba en motocicleta por calles de la alcaldía Iztacalco. Iba rumbo a una función en la que estaba programado para luchar, pero nunca llegó. Entre sus pertenencias, el equipo que llevaba en su maleta permitió su identificación.

La empresa Mi Sagrada Lucha, encabezada por El Demasiado, organizó el homenaje. La función reunió a familiares, compañeros y aficionados que ocuparon cada espacio disponible de la arena. Antes de iniciar la cartelera, El Demasiado tomó el micrófono y recordó su paso por la empresa, donde en 2019 se convirtió en el primer campeón del campeonato celeste.

Se celebraron múltiples luchas en honor a Tempo. Elizabeth Velázquez

El discurso abrió una noche distinta. No hubo rivalidad central ni resultado que definir. Hubo combates que avanzaron como rituales de memoria, con cada caída convertida en un gesto hacia su ausencia. La lucha libre, acostumbrada a convertir el dolor en espectáculo, encontró en esta función un tono más íntimo, más cercano a la despedida que a la competencia.

Compañeros brindaron sus actuaciones en honor a Tempo. Elizabeth Velázquez

Al final, el nombre de Tempo volvió a escucharse sin anuncio ni presentación. Solo como recuerdo compartido en una arena que lo vio crecer y que ahora lo despide sin regreso posible.