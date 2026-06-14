Katia Itzel García recibe su segunda designación arbitral para el Mundial 2026 

La silbante mexicana Katia Itzel García consolidó un hito para el arbitraje nacional al concretar su primera participación oficial dentro de una Copa del Mundo masculina. Tras iniciar su trayectoria en las canchas de divisiones menores de la Ciudad de México, la jueza de 33 años se posiciona este domingo como la cuarta árbitra en el compromiso del Grupo B entre las selecciones de Países Bajos y Japón, disputado en el Estadio Dallas de los Estados Unidos.

García, quien mantiene una actividad constante dentro de la Liga MX, forma parte del grupo de seis mujeres convocadas por la FIFA para la edición 2026, destacando como una de las dos únicas profesionales integradas en la lista de 52 colegiados centrales.

Su formación profesional se originó en las aulas de la UNAM, donde se graduó de la carrera de Ciencias Políticas. En su etapa universitaria buscaba desempeñarse como jugadora de fútbol, pero la ausencia de un circuito profesional femenino en aquella época la llevó a tomar la vertiente del arbitraje.

Nueva designación oficial para el Inglaterra vs. Croacia

La regularidad de la silbante mexicana fue ratificada por la Comisión de Árbitros de la FIFA. Justo en el marco de su presentación dominical, el organismo rector del fútbol mundial hizo oficiales los cuerpos arbitrales para los siguientes compromisos de la fase de grupos, confirmando la participación de García en el encuentro entre Inglaterra y Croacia programado para el próximo miércoles 17 de junio en el mismo escenario de Dallas.

En dicho compromiso, correspondiente a la actividad del Grupo L, la mexicana volverá a desempeñarse bajo la función de cuarta árbitra, integrando un cuerpo arbitral encabezado por el central francés Clément Turpin. La representación mexicana en este partido se extenderá con la incorporación de Sandra Ramírez, quien fue designada formalmente por el comité organizador como árbitra asistente de reserva