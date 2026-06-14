Países Bajos Vs Japón EN VIVO: Jornada 1, Grupo F - Mundial 2026
Países Bajos y Japón arrancan su historia en el Mundial 2026 dentro del Grupo F; la mexicana Katia Itzel García es cuarto árbitro del compromiso
Países Bajos se mantiene tocando la puerta asiática en el tramo final del primer lapso
Micky van de Ven llegó a línea de fondo y la zaga nipona reventó el esférico
Luego de que Keito Nakamura no definiera desde los linderos del área
Correspondiente al primer partido del Grupo F en el Mundial 2026
Japón y Países Bajos mantienen la tensión en Dallas previo a la pausa de hidratación
Luego de que Donyell Malen comenzaba a driblar dentro del área
Hiroki Ito despeja el esférico ante el embate de Donyell Malen
Daizen Maeda queda a centímetros de rematar y poner en aprietos al portero de Países Bajos, Bart Verbruggen
Tras la gran jugada de Daizen Maeda por la banda de la derecha
Al cortar el avance de Países Bajos y ya cuentan con mayor posesión de balón que su rival
Y poco a poco muestra señales de peligro al salir de la presión asfixiante de 'Le oranje'
Keito Nakamura intentaba desbordar por la banda izquierda y deja el esférico detrás de él
Daichi Kamada se prepara para el centro un centro venenoso al área
Cody Gakpo buscaba una pared que lo pusiera mano a mano frente al arco asiático
El portero japonés Zion Suzuki evita la caída de su marco ante el disparo de Donyell Malen
Ante unos nipones que repliegan y esperan en su propio terreno de juego
Rueda el balón en la cancha de Dallas para este primer partido correspondiente al Grupo F del Mundial 2026
Comenzando por el de los europeos y finalizando con el del país del Sol naciente
Ismail Elfath es el silbante estadunidense es el encargado de impartir justicia en este compromiso desde el centro del campo; Katia Itzel García es cuarto árbitro
Los 22 protagonistas hacen los movimientos precompetitivos en el terreno de juego
Zion Suzuki, Shōgo Taniguchi, Hiroki Ito, Tsuyoshi Watanabe, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Kaishū Sano, Ritsu Dōan, Take Kubo, Daizen Maeda y Ayase Ueda
Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Crysencio Summerville y Donyell Malen
Cerca de 80,000 aficionados estarán presentes en la tribuna del estadio que pertenece a los Vaqueros de Dallas
Países Bajos y Japón son parte del Grupo F, sector que comparten junto a Suecia y Túnez