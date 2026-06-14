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Países Bajos Vs Japón EN VIVO: Jornada 1, Grupo F - Mundial 2026

Países Bajos y Japón arrancan su historia en el Mundial 2026 dentro del Grupo F; la mexicana Katia Itzel García es cuarto árbitro del compromiso

Por: Bernardo Ferreira

Países Bajos y Japón se enfrentan en la Jornada 1 del Mundial 2026, partido del Grupo F que comparten con Suecia y Túnez.
Países Bajos y Japón se enfrentan en la Jornada 1 del Mundial 2026, partido del Grupo F que comparten con Suecia y Túnez.Redes sociales
Escudo MxM Países Bajos
PAÍSES BAJOS
00
JAPÓN
Escudo Selección de Japón
PRIMER TIEMPO
30'Recentro de Denzel Dumfries

Países Bajos se mantiene tocando la puerta asiática en el tramo final del primer lapso

28'Centro cortado

Micky van de Ven llegó a línea de fondo y la zaga nipona reventó el esférico

27'Dispaaaaro de Hiroki Ito

Luego de que Keito Nakamura no definiera desde los linderos del área

25'Se reanuda el compromiso

Correspondiente al primer partido del Grupo F en el Mundial 2026

22'Naaada para nadieeee

Japón y Países Bajos mantienen la tensión en Dallas previo a la pausa de hidratación

Crysencio Summerville y Daizen Maeda en la pelea por el balón durante los primeros minutos.
Crysencio Summerville y Daizen Maeda en la pelea por el balón durante los primeros minutos.Reuters
18'Nueeeevo corte japonés

Luego de que Donyell Malen comenzaba a driblar dentro del área

16'Balón filtrado de Países Bajos

Hiroki Ito despeja el esférico ante el embate de Donyell Malen

15'Ceeeerca los asiáticos

Daizen Maeda queda a centímetros de rematar y poner en aprietos al portero de Países Bajos, Bart Verbruggen

14'Tiro de esquina para Japón

Tras la gran jugada de Daizen Maeda por la banda de la derecha

13'Recuperan los nipones

Al cortar el avance de Países Bajos y ya cuentan con mayor posesión de balón que su rival

10'Japón logra salir de la presión

Y poco a poco muestra señales de peligro al salir de la presión asfixiante de 'Le oranje'

7'Se le olvida el balón

Keito Nakamura intentaba desbordar por la banda izquierda y deja el esférico detrás de él

5'Faaaalta en favor de Japón

Daichi Kamada se prepara para el centro un centro venenoso al área

4'Países Bajos sigue al frente

Cody Gakpo buscaba una pared que lo pusiera mano a mano frente al arco asiático

3'¡¡Graaaan atajada!!

El portero japonés Zion Suzuki evita la caída de su marco ante el disparo de Donyell Malen

2'Los europeos toman la iniciativa

Ante unos nipones que repliegan y esperan en su propio terreno de juego

0'¡¡¡Coooooomienza el partido!!!

Rueda el balón en la cancha de Dallas para este primer partido correspondiente al Grupo F del Mundial 2026

-Se entonan los Himnos Nacionales

Comenzando por el de los europeos y finalizando con el del país del Sol naciente

-Ismail Elfath / árbitro central

Ismail Elfath es el silbante estadunidense es el encargado de impartir justicia en este compromiso desde el centro del campo; Katia Itzel García es cuarto árbitro

-Ya calientan

Los 22 protagonistas hacen los movimientos precompetitivos en el terreno de juego

Países Bajos hace su aparición en el Mundial 2026 en busca de su primer título del mundo.
Países Bajos hace su aparición en el Mundial 2026 en busca de su primer título del mundo.Reuters
Aficionados de Japón previo a su debut en el Mundial 2026.
Aficionados de Japón previo a su debut en el Mundial 2026.Mexsport
-Alineación de Japón

Zion Suzuki, Shōgo Taniguchi, Hiroki Ito, Tsuyoshi Watanabe, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Kaishū Sano, Ritsu Dōan, Take Kubo, Daizen Maeda y Ayase Ueda

-Alineación de Países Bajos

Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Crysencio Summerville y Donyell Malen

-Países Bajos Vs Japón en Dallas

Cerca de 80,000 aficionados estarán presentes en la tribuna del estadio que pertenece a los Vaqueros de Dallas  

-¡¡¡Bienvenidos a las acciones del partido!!!

Países Bajos y Japón son parte del Grupo F, sector que comparten junto a Suecia y Túnez

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