¡El 'Gigante de Acero' está listo! Rayados presume su estadio previo al debut mundialista

A solo unas horas de que el Estadio Monterrey abra sus puertas para el Mundial 2026 con el vibrante choque entre Suecia y Túnez, la escuadra de Rayados se encargó de encender la fiesta en redes sociales, presumiendo con orgullo que su espectacular inmueble está impecable para recibir su primer partido histórico en la Copa del Mundo.

A través de distintas publicaciones, la escuadra regiomontana mostró la transformación del recinto, luciendo las banderas de ambas naciones y dándole una calurosa bienvenida a los fanáticos internacionales que ya invaden tierras regias.

Monterrey se viste de gala para el Mundial 2026

La directiva de la Pandilla no ocultó su emoción por albergar la máxima justa futbolística y lanzó mensajes memorables en sus plataformas digitales para calentar los motores del encuentro correspondiente a la Fase de Grupos.

Del norte de Europa al Norte de México. Suecia buscará hacer su partido hoy en nuestra casa” y “El Estadio Monterrey está listo para recibir a la afición tunecina”, fueron las frases con las que el club presumió el color y la hospitalidad mexicana.

Nuevo León debuta oficialmente como sede mundialista

Este compromiso marcará un antes y un después para el balompié regiomontano. El también conocido de forma popular como el ‘Gigante de Acero’ vivirá sus primeros noventa minutos mundialistas, consolidando al estado de Nuevo León como una de las sedes más modernas y pasionales de todo el certamen.

El escenario está puesto, la cancha luce como una auténtica alfombra y Monterrey está listo para demostrarle al planeta entero por qué es una de las ciudades principales del futbol en México.