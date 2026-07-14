"Los tienen de hijos": Las reacciones tras la victoria de España ante Francia 

La Selección Española de Luis de la Fuente firmó una actuación dominante y superó a Francia por 2-0 en las semifinales del Mundial 2026.

La Roja silenció a los Bleus y regresó a una final mundialista 16 años después de su triunfo en Sudáfrica 2010. El equipo mostró solidez defensiva, fluidez en el mediocampo y efectividad en ataque, confirmando su condición de uno de los grandes candidatos al título.

Oyarzabal, Pedro Porro y figuras como Lamine Yamal volvieron a brillar en momentos clave, consolidando una racha impresionante en la que España ha sido uno de los equipos más consistentes del torneo.

Pedro Porro anotó el segundo gol de España para darle el pase a la Final del Mundial 2026 REUTERS

Las reacciones de la prensa tras la victoria de España

La prensa internacional se rindió ante el dominio español. Medios como The Guardian y agencias como AP destacaron la “brujería” de los españoles, y la solidez defensiva que dejó sin respuestas a una Francia liderada por Mbappé.

En Francia, L'Équipe y Le Figaro hablaron de “El accidente en Dallas” y “El sueño terminado”, reconociendo la superioridad ibérica y lamentando el fin del sueño bleu.

En Argentina, uno de los medios principales, TyC Sports, catalogó esta victoria como “Lo tiene de hijo”, dando a entender que Francia no le ha podido ganar a España.

En los medios españoles las portadas estallaron de euforia. AS, Marca y Mundo Deportivo titularon con frases como “¡Histórico!”, “¡A la final!” y “España reina en Dallas”, destacando las figuras de Yamal, Porro y la solidez del bloque.

Periódicos y programas deportivos coincidieron en que esta victoria no es casualidad, sino el fruto de un proyecto sólido que ha madurado en los últimos años, llenando de optimismo a la afición de cara a la Final.

España busca su segunda estrella como amplio favorito

Con el pase a la final asegurado, España se posiciona como clara favorita para levantar su segunda Copa del Mundo el próximo domingo en Nueva York.

El equipo de Luis de la Fuente ha exhibido madurez, profundidad de plantilla y un estilo que combina posesión, verticalidad y garra defensiva, cualidades que lo convierten en el equipo más completo del torneo.

La Selección de España vuelve a una final de la Copa del Mundo por primera ocasión desde la que ganaron en Sudáfrica 2010. AFP

La Roja llega con la moral por las nubes tras superar a rivales de alto calibre y ahora buscará cerrar el círculo ante el ganador de la otra semifinal, con la convicción de que el destino está de su lado.