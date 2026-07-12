Samuel Eto'o se rinde ante Mbappé: "Es un fenómeno" 

Kylian Mbappé está firmando un Mundial 2026 excepcional con la selección francesa. El capitán de Les Bleus ha tomado las riendas del equipo, para llevar a Francia a las rondas decisivas del torneo.

Este rendimiento estelar ha generado un torrente de elogios desde todos los rincones del mundo del futbol.

Figuras legendarias han destacado su impacto y su capacidad para marcar diferencias en los momentos clave, consolidándolo como uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo 2026.

Kylian Mbappé celebrando con los brazos abiertos. REUTERS

Los elogios de Samuel Eto’o a Mbappé

El presidente de la Federación Camerunesa de Futbol y leyenda del futbol africano, Samuel Eto’o, no escatimó en alabanzas hacia el delantero francés.

“¿Kylian? Es un fenómeno”, afirmó Eto’o, destacando la huella imborrable que Mbappé ya ha dejado en el deporte.

El ex jugador del Barcelona, resaltó que, con sólo 27 años, Mbappé ya está escribiendo su nombre en letras doradas de este deporte.

(Mbappé) ya ha marcado a varias generaciones y ha escrito su nombre en la historia del futbol”.

Además, Eto’o lo describió como “un competidor, un ganador y un líder natural”, subrayando su capacidad para asumir la responsabilidad en un equipo de la talla de Francia.

Este es un jugador que inspira y que representa lo mejor del futbol moderno”, concluyó el exdelantero.

Eto’o condena los comentarios racistas contra Mbappé

Samuel Eto’o también se pronunció con firmeza sobre los ataques racistas que ha recibido Mbappé durante el torneo, especialmente tras incidentes con una senadora paraguaya.

Los comentarios que ha recibido recientemente, particularmente los atribuidos a una senadora paraguaya, deberían preocuparnos a todos”, declaró Eto’o.

En 2026, añadió, “es doloroso y profundamente lamentable que un campeón de su talla pueda seguir siendo juzgado o atacado por sus orígenes o el color de su piel”.

El camerunés cuestionó además: “¿La herencia mixta de Kylian, sus orígenes y lo que representa en la sociedad francesa influyen, de manera consciente o inconsciente, en la forma en que algunas personas juzgan su carrera, su personalidad y las posiciones que toma?”