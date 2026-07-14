Mundial 2026: "Es mi mejor sueño", dice Pedro Porro tras la exhibición de España ante Francia 

España selló su pase a la final del Mundial 2026 tras una actuación magistral ante Francia por un contundente 2-0. Más allá del resultado, el triunfo fue un ejercicio de disciplina táctica y control colectivo, consolidando a La Roja como un bloque impenetrable que ha llegado a la instancia decisiva del torneo con una solidez defensiva asombrosa, habiendo concedido apenas un gol en todo el torneo.

El lateral derecho Pedro Porro, figura determinante del encuentro, no quiso personalizar el éxito. Para el jugador del Tottenham Hotspur, esta victoria es "de los 26" convocados, del cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente y de todos los que estaban apoyando en casa. "Hemos hecho un trabajo muy bueno desde el principio hasta el final. Sabíamos que Francia venía haciendo las cosas muy bien, así que muy feliz", declaró, destacando la seriedad con la que el equipo anuló a una de las potencias del torneo.

Francia, de regreso a casa. AFP

El impacto de Porro en el encuentro fue total, cumpliendo una doble función: contención defensiva y proyección ofensiva. Su momento cumbre llegó en el minuto 58, cuando una exquisita pared con Dani Olmo desarticuló a la zaga francesa. Sobre su gol, Porro explicó: "Me he metido por dentro, he visto a Dani, sabía que si le daba el balón, me lo podía dar de primera; he tenido esa sangre fría de haber jugado de extremo, de ponerle al palo corto". Esta jugada terminó de asegurar el boleto a la final del próximo domingo.

Sabíamos que (Francia) era una selección muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien y la verdad esto es del equipo, no es nada mío, simplemente es darle enhorabuena a todo porque han hecho un

partidazo".

Para el defensor, este logro representa la culminación de un proceso de maduración personal y profesional. "Es un sueño hecho realidad, mi mejor sueño", confesó a RTVE, dedicando el triunfo a su familia en Extremadura y al esfuerzo de sus compañeros. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, España ha logrado construir una "familia", un espíritu de unión que, según Porro, ha sido la clave fundamental para superar a un rival de la jerarquía de Francia y alcanzar una final mundialista por primera vez desde 2010.

Pedro Porro celebra su anotación. Reuters

Ahora España se medirá contra Argentina o Inglaterra por el trofeo. "Somos profesionales, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy para poder pasar", sentenció Porro.