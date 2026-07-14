Deschamps 'culpa' al arbitraje por eliminación de Francia: "¿Tenía nivel?"

Francia llegaba como una de las grandes favoritas al título en este Mundial 2026. Con un plantel repleto de estrellas y la experiencia de Didier Deschamps al mando, Les Bleus generaban altas expectativas entre sus seguidores.

Sin embargo, ante una España sólida y bien organizada, el equipo francés ofreció una de sus peores actuaciones del torneo y cayeron por 0-2, por lo que se despidieron de la Copa del Mundo.

Deschamps enojado con el cuarto árbitro REUTERS

La dura crítica de Didier Deschamps al árbitro

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Didier Deschamps no ocultó su malestar con el arbitraje.

El técnico francés dedicó parte de sus declaraciones a cuestionar varias decisiones del colegiado, considerando que influyeron en el desarrollo del partido.

Los jugadores están devastados, es culpa nuestra. Pero voy a preguntar: ¿el árbitro estuvo a la altura para arbitrar una semifinal? No voy a responder a eso. Hubo bastantes situaciones…”, señaló.

Según sus argumentos, cree que Iván Barton se equivocó en algunas situaciones y eso perjudico el partido de Francia.

Está el penalti, pero no es solo eso, se suma a todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos”, puntualizó.

Aunque reconoció que su equipo no jugó bien, quedó dolido por la actuación del salvadoreño en la Semifinal del Mundial 2026.

La razón principal es que simplemente no estuvimos a la altura… No quiero desestimar todo lo que se ha hecho, pero en este partido, España demostró algo más”, finalizó.

Arbitraje le perdonó la roja a Olise

Pese a las críticas de Deschamps al arbitraje, Francia se salvó de una posible expulsión temprana de Michael Olise.

En los primeros minutos del partido, el jugador galo cometió una dura plancha sobre Rodri que muchos consideraron merecedora de tarjeta roja directa.

Sin embargo, el árbitro optó solo por marcar la falta, el VAR no entró en acción y ni siquiera llegó a ser tarjeta amarilla, permitiendo que Olise continuara sobre el campo.

Esta acción pudo haber cambiado drásticamente el rumbo del partido si se hubiera aplicado el máximo castigo.