"Es muy bonito hacer feliz a la gente": Luis De la Fuente tras alcanzar la final del Mundial 2026

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se mostró exultante tras la histórica clasificación de La Roja a la segunda final mundialista de su historia. Tras eliminar a Francia en un duelo táctico y apasionante, el técnico riojano no ocultó la carga emocional del momento, definiendo la gesta como un privilegio reservado para muy pocos.

"Hay mucha tensión acumulada ahora. Es un lujo sólo para los elegidos. Una final del Mundial está al alcance de pocos. Cuando comenzamos este proyecto hace cuatro años, teníamos una idea clara y hemos sido fieles a ella", declaró, emocionado, De la Fuente.

De La Fuente y su equipo, durante una pausa de hidratación. Reuters

Para el estratega, el éxito no reside únicamente en el talento individual, sino en la inquebrantable cohesión del vestuario. Al analizar la victoria frente a los galos, De la Fuente fue contundente al subrayar que España posee un valor diferencial: "Francia es un equipo dificilísimo, pero como equipo, nosotros somos los mejores del mundo. Ese es nuestro plus". Esta mentalidad colectiva ha sido la columna vertebral de un grupo que ha sabido sufrir y mantener su identidad, incluso ante los desafíos más complejos del torneo.

Sobre la efervescencia vivida en las calles españolas, el técnico se mostró profundamente conmovido al reconocer el vínculo con la afición. "Es muy bonito sentir que estás haciendo feliz a la gente. Es un orgullo ser español y el domingo tenemos otra ocasión de demostrarlo", afirmó, mirando ya hacia el choque decisivo.

El técnico de España, a un partido de hacer historia. Reuters

La gestión de De la Fuente ha sido elogiada por expertos internacionales, quienes destacan cómo el equipo ha logrado transitar desde las dudas iniciales hacia una solidez defensiva que roza la perfección, habiendo encajado un solo gol en todo el campeonato. Con la mirada puesta en la final del próximo domingo, el seleccionador enfatizó: "Todavía queremos seguir, nos queda un paso más". España se prepara ahora para la gran cita ante Argentina o Inglaterra.