España sigue imparable: alcanza 44 partidos consecutivos sin perder

Luego de haberse coronado como monarcas del mundo tras derrotar a Argentina en la final de 2026, La Roja sigue dando de qué hablar en el mundo futbolístico, no solo por su vistosa filosofía de juego, sino también por su efectividad a la hora de mantenerse invicta, pues ya ostenta 44 partidos oficiales sin derrota.

Este jueves, España derrotó por 2-0 a la República Checa con goles colchoneros, pues tanto Alex Baena como Marc Pubill fueron los protagonistas de la tarde en la UEFA Nations League. La victoria no solo reafirmó el buen momento que atraviesan los dirigidos por Luis de la Fuente, sino que les permitió ampliar aún más su marca, pues en los últimos 44 encuentros oficiales han sumado 37 victorias y únicamente siete empates.

Entre esos partidos figura la obtención de la Copa del Mundo 2026, en la que solo recibieron un gol en contra, así como la Eurocopa de 2024, torneo que los consagró como máximos monarcas de la competición y en el que establecieron un hito, pues nunca una selección europea había ganado todos sus partidos. De igual manera, fueron el equipo que más anotaciones marcó en una sola edición, con 15.

¿Cuándo fue la última derrota de España?

La última vez que La Roja cayó en un compromiso oficial fue en marzo de 2023, cuando enfrentó a la Selección de Escocia en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024. En aquel encuentro, Scott McTominay anotó un doblete para sellar el 2-0 definitivo. A partir de entonces, los dirigidos por Luis de la Fuente comenzaron una racha que los llevaría, poco más de un año después, a conquistar el título europeo; así como una Copa del Mundo en 2026.

Selecciones con mayor tiempo invictas

España no solamente dejó atrás el histórico registro de Italia, sino que también superó las marcas de otras potencias del futbol internacional que consiguieron prolongar sus rachas de imbatibilidad y acompañarlas con títulos de gran relevancia.

España – 44 partidos (2024-2026): Eurocopa 2024 y Copa del Mundo 2026.

Italia – 37 partidos (2018-2021): Eurocopa 2020.

Argentina – 36 partidos (2019-2022): Copa América 2021 y Finalissima 2022.

Brasil – 35 partidos (1993-1996): Copa del Mundo 1994.