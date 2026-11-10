Lamine Yamal se “transforma en creador de contenido” por una noche

Ir caminando por la calle y que una de las estrellas del futbol mundial se detenga para pedirte una recomendación no es algo que ocurra de forma habitual. Sin embargo, el delantero del Barcelona, Lamine Yamal, decidió adoptar una de las fórmulas más habituales de los creadores de contenido usadas actualmente.

El jugador, a bordo de un vehículo en la parte trasera, bajó su ventanilla para sorprender a dos transeúntes y preguntarles si conocían algún restaurante por la zona. Los sorprendidos peatones atinaron a responder y obviamente, a solicitarle una fotografía al líder de asistencias en LaLiga y tercer lugar en la tabla de goleo.

“Chavales, venid un momento. Una pregunta, ¿conocerán un restaurante para cenar por aquí, tranquilo?”, preguntó el jugador de sólo 19 años.

Para rematar la sorpresa, Lamine sacó dos cajas de audífonos para obsequiarles y agradecerles la información.

Listo para enfrentar a Inglaterra

El video compartido por el delantero del Barcelona fue realizado previo a su convocatoria para la fecha FIFA del próximo fin de semana, donde la Selección de España enfrentará a su similar de Inglaterra en el Estadio Metropolitano.

Así lo confirmó el Director Técnico del combinado español, Luis de la Fuente, quien tenía en duda la asistencia del jugador del Barcelona por molestias en la rodilla derecha.

Actualmente, Yamal ha marcado 10 goles en 12 jornadas disputadas y es líder en asistencias, con 8.