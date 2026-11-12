Inglaterra vence a Croacia en un noche de homenajes para Harry Kane

Inglaterra venció por la mínima (2-1) a Croacia en la penúltima jornada de la UEFA Nations League y Wembley fue una verdadera fiesta para rendir homenaje al reciente ganador del Balón de Oro, Harry Kane, quien marcó el gol de la victoria.

Noche de homenajes para Harry Kane

Previo al partido, Luka Modric en representación de toda la Selección de Croacia le entregó a Kane una réplica del primera balón de futbol que llegó al país balcánico. Por su parte la afición inglesa lució un majestuoso tifo en honor a su goleador y la FA entregó una camiseta en camiseta por sus 126 apariciones con el escudo de los tres leones.

Por su parte Harry, mostró el Balón de Oro y fue ovacionado por los casi 90 mil espectadores que se encontraban en Wembley.

Harry Kane presume su Balón de Oro en Wembley REUTERS

Harry Kane, factor en ambos goles

Corría el minuto 24’ del encuentro y Kane salió del área y metió un cambio de juego a la banda derecha para Bellingham quien recentó de primera intención para que Morgan Rodgers quién con un poco de fortuna puso el primer gol de la noche.

Para la segunda mitad Croacia igualó el marcador por conducto de Petar Sučić al 59’. Sin embargo, el gusto le duró poco a los visitantes ya que el mejor jugador del mundo apareció cuando más se le necesitaba.

Un jalón dentro de camiseta dentro del área revisado por el VAR le dio a Inglaterra la posibilidad de tomar ventaja desde los once pasos y Harry no la desaprovechó.

Kane no titubeó y cobró de parte interna al centro del arco para marca la anotación de la victoria (64’) y también su primer gol desde que fue galardonado con el Balón de Oro.

Harry Kane marca de panal con Inglaterra vs Croacia en Nations League REUTERS

Este resultado fue simplemente para la estadística pues Inglaterra ya tenía su boleto a la siguiente ronda y se afianzó con 12 unidades en la segunda posición del Grupo C. Por otro lado Croacia se mantiene tercero del sector con solamente tres unidades en cinco partidos.