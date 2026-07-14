Las 'maldiciones' del Mundial 2026 que benefician a España

Estamos a minutos de que se juegue la primera semifinal del Mundial 2026, el gran duelo entre Francia y España en Dallas.

La Furia Roja llega con el impulso de su futbol colectivo y la ilusión de un equipo joven y talentoso, mientras que Les Bleus cuentan con estrellas de talla mundial como Kylian Mbappé.

Sin embargo, pese al favoritismo y la calidad indiscutible de Francia, el destino parece inclinarse del lado de los españoles en esta fase decisiva del torneo.

Mikel Merino celebra el gol de la clasificación de España para las Semifinales del Mundial 2026. Reuters

Los tres datos que ponen como campeón a España del Mundial 2026

La primera gran maldición es la del vigente Balón de Oro. Nunca en la historia un ganador de este reconocimiento individual ha conseguido levantar la Copa del Mundo.

En el caso de Francia, se ve afectada directamente por Ousmane Dembélé. Este dato histórico elimina de un plumazo una de las principales amenazas individuales de Les Bleus y alimenta la creencia de que España puede aprovechar esta “maldición” a su favor.

La segunda maldición se refiere a los técnicos extranjeros. Ninguna selección dirigida por un entrenador no nacional ha logrado proclamarse campeona del mundo.

En este sentido, Inglaterra es la afectada, ya que a diferencia de las otras cuatro selecciones, los Tres Leones son dirigidos por Thomas Tuchel, quien es alemán.

La tercera maldición es la del número 1 del ranking FIFA. La selección que comienza el torneo como líder del ranking mundial nunca ha conseguido el título.

Argentina, en este caso, carga con esa losa, lo que indirectamente despeja el camino para otros contendientes europeos.

España, sin tanta presión para ser campeón del Mundo

España llega como vigente campeona de la Eurocopa 2024, un título conquistado con autoridad y que demostró la calidad de una generación dorada liderada por jugadores como Rodri, Yamal y compañía.

Sin embargo, en esta Semifinal del Mundial 2026, el favoritismo parece inclinarse ligeramente hacia Francia.

Lamine Yamal no ha podido brillar como la Selección de España espera que haga en el Mundial 2026; Rodri cree que es por un tema de la ansiedad que afronta. AFP

Esta falta de presión excesiva sobre La Roja puede convertirse en su mayor aliada. Al no ser señalados como claros favoritos, los españoles pueden jugar con mayor libertad, sin la carga de las expectativas desmedidas.

Esto les permite quitarse presión, concentrarse en su estilo de posesión y afrontar el duelo ante Francia como una oportunidad histórica más que como una obligación.