Francia vs Marruecos EN VIVO hoy: minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026, Mbappé busca otra semifinal
Francia y Marruecos se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026; sigue el minuto a minuto EN VIVO con las mejores jugadas, goles, alineaciones y estadísticas
Francia y Marruecos vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo con un boleto a las semifinales en juego. Los franceses llegan invictos, con Kylian Mbappé como máximo referente ofensivo, mientras que los Leones del Atlas intentan escribir otro capítulo histórico y romper los pronósticos en Foxborough.
Un par de aficionados desplegaron una pancarta para manifestarse en contra de los altos precios que la FIFA fijó a los boletos. En el mercado secundario, las entradas tuvieron un precio promedio de 1,700 dólares.
El lateral es el defensa con más oportunidades creadas por Marruecos durante este Mundial.
Ismael Saibari, lesionado, no podrá jugar con Marruecos, Chemsdine Talbi entrará en el once inicial. Anass Salah-Eddine también es titular en la defensa.
Didier Deschamps ha alternado entre sus compañeros del PSG, Desire Doue , y Bradley Barcola a lo largo del Mundial, y hoy vuelve a la línea de ataque con la que comenzó el torneo.
El inmueble se encuentra en Foxborough, Massachusetts, a unos 35 kilómetros de Boston y 29 kilómetros de Providence. Es el estadio donde juegan los Patriots, el equipo más ganador de la NFL junto con los Steelers.
El capitán francés suma siete goles en cinco partidos y pelea la Bota de Oro del torneo junto con Erling Haaland.
Desde el Gillette Stadium de Foxborough, seguimos EN VIVO este apasionante duelo de cuartos de final del Mundial 2026
Francia llega invicta, con siete goles de Mbappé y una racha impresionante de victorias, pero los Leones del Atlas ya demostraron que pueden sorprender a cualquiera.