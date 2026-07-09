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Francia vs Marruecos EN VIVO hoy: minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026, Mbappé busca otra semifinal

Francia y Marruecos se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026; sigue el minuto a minuto EN VIVO con las mejores jugadas, goles, alineaciones y estadísticas

Por: Ariel Velázquez

Francia y Marruecos se vuelven a encontrar en un partido de eliminatoria dentro del Mundial.
Francia y Marruecos se vuelven a encontrar en un partido de eliminatoria dentro del Mundial.Redes sociales
Noruega vs Francia, Mundial 2026 (26 de junio de 2026)
Francia
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Marruecos
Países Bajos vs Marruecos, 16vos de final del Mundial 2026
Francia y Marruecos vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo con un boleto a las semifinales en juego. Los franceses llegan invictos, con Kylian Mbappé como máximo referente ofensivo, mientras que los Leones del Atlas intentan escribir otro capítulo histórico y romper los pronósticos en Foxborough.
Mbappé lidera a una Francia perfecta en el torneo; Marruecos quiere repetir su hazaña mundialista y sorprender al favorito en EL BOSTON STADIUM
PrevEl argentino Facundo Raúl Tello Figueroa será el árbitro central del encuentro en Boston.
Facundo Tello será el encargado de llevar las acciones.
Facundo Tello será el encargado de llevar las acciones.REUTERS
PrevEl calor será un factor

  • El partido comenzará a las 16:00 horas con una temperatura aproximada de 31 °C y cielo parcialmente soleado. El clima cambiará durante el encuentro. Se espera un aumento de la nubosidad conforme avance el partido, aunque no hay pronóstico de lluvia


    • PrevAficionados protestan por el alto costo de las entradas

    Un par de aficionados desplegaron una pancarta para manifestarse en contra de los altos precios que la FIFA fijó a los boletos. En el mercado secundario, las entradas tuvieron un precio promedio de 1,700 dólares.

    Gianni Infantino ies mostrado en una torre de billetes
    Gianni Infantino ies mostrado en una torre de billetesREUTERS
    PrevHakimi puede cambiar el partido

    El lateral es el defensa con más oportunidades creadas por Marruecos durante este Mundial.

    PrevMarruecos presenta dos cambios en su alineación 

    Ismael Saibari, lesionado, no podrá jugar con Marruecos, Chemsdine Talbi entrará en el once inicial. Anass Salah-Eddine también es titular en la defensa.


    PrevDe regreso al origen el 11 de Francia

    Didier Deschamps ha alternado entre sus compañeros del PSG, Desire Doue , y Bradley Barcola a lo largo del Mundial, y hoy vuelve a la línea de ataque con la que comenzó el torneo.

    PrevEl partido se celebra en la casa de los Patriots

    El inmueble se encuentra en Foxborough, Massachusetts, a unos 35 kilómetros de Boston y 29 kilómetros de Providence. Es el estadio donde juegan los Patriots, el equipo más ganador de la NFL junto con los Steelers.

    PrevMbappé llega encendido

    El capitán francés suma siete goles en cinco partidos y pelea la Bota de Oro del torneo junto con Erling Haaland.

    PrevBienvenidos al minuto a minuto de Francia vs Marruecos!

    Desde el Gillette Stadium de Foxborough, seguimos EN VIVO este apasionante duelo de cuartos de final del Mundial 2026

    Francia llega invicta, con siete goles de Mbappé y una racha impresionante de victorias, pero los Leones del Atlas ya demostraron que pueden sorprender a cualquiera.

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