¡Escándalo en el Tigres – Chivas! Dicen que era roja para ‘Búfalo’ Aguirre

Una jugada que pudo cambiar el rumbo y el resultado final del partido, no sólo fue el error de Luis Romo. Una dura entrada de Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre sólo fue sancionada con tarjeta amarilla durante los primeros minutos del Tigres – Chivas en el Estadio Universitario. Para el exárbitro Fernando ‘Cantante’ Guerrero fue un escándalo y el jugador uruguayo debió de ser expulsado.

Al minuto 7 del partido, el delantero de Tigres impactó a Fernando ‘Oso’ González, dejándolo tendido sobre el césped y con gesto de dolor. El árbitro central, Maximiliano Quintero, sólo sacó tarjeta amarilla.

“Escándalo, ROJA para el Búfalo de @TigresOficial del tamaño del Volcánpor esta entrada con los tachones y fuera sobre la pierna del Oso de @Chivas. Increíble el nivel arbitral y del VAR. A los jefes arbitrales Elizondo y Herrero les vale el arbitraje mexicano”, publicó ‘Cantante’ Guerrero en ‘X’.

La acción del originario de Montevideo, Uruguay, y la decisión arbitral, hizo estallar los reclamos del técnico Gabriel Milito, sin tener efecto.

En la transmisión del partido, Christian Martinoli señaló: “Es roja”.

Por su parte, David Medrano consideró que era expulsión: “Si lo manda a llamar el VAR, para mí es roja, la forma en cómo va a buscar el balón el ‘Búfalo’ Aguirre, es temeraria. Habrá que ver la toma del otro lado para ver cómo es el contacto, pero en la toma que vemos, si lo mandan a llamar al árbitro y le pone la roja, nadie dice nada”.

Tigres goleó 4-1 a Chivas, quien sumó su tercera derrota en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.